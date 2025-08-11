Último parte médico de Jaume Anglada: estable dentro de la gravedad y "sin grandes cambios"

Siniestro

El cantante, amigo de los Reyes, sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos después de ser arrollado por un coche mientras circulaba en su motocicleta

El cantante mallorquín Jaume Anglada sigue estable dentro de la gravedad y permanecerá ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Son Espases de Palma, adonde fue trasladado en la madrugada del pasado viernes después de ser arrollado por un vehículo mientras circulaba en su motocicleta. Fuentes hospitalarias han actualizado a primera hora de este lunes el estado de salud del cantante y han señalado que no se han producido "grandes cambios respecto a días previos".

Entre los familiares y amigos que siguen de cerca la evolución de Anglada figuran los reyes Felipe y Letizia, que mantienen una estrecha relación de amistad con el cantante y están estos días en contacto permanente con su familia. El pasado 4 de agosto, cuatro días antes del accidente, el artista, acompañado por su esposa, fue uno de los asistentes a la tradicional recepción que los Monarcas ofrecen cada verano a las autoridades y personalidades de Baleares.

El siniestro se produjo hacia la 01.30 horas del viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor, cuando un turismo que circulaba en sentido contrario hizo un viraje brusco y arrolló la moto en la que viajaba Anglada. El conductor del coche, un joven de 20 años, se dio a la fuga pero fue detenido en su domicilio poco después gracias a la colaboración de varios testigos que facilitaron a la Policía Local de Palma la matrícula del vehículo. El presunto autor del atropello, que presentaba una tasa de alcoholemia que triplicaba el límite permitido, pasó a disposición judicial y se encuentra desde entonces en prisión provisional.

