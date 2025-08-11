Nostalgia
El reencuentro de Demi Lovato y los Jonas Brothers 15 años después de 'Camp Rock' enloquece a sus fans
La aparición de la cantante en un concierto del trío para cantar un 'medley' de clásicos de la franquicia de Disney Channel aviva los rumores sobre una próxima tercera entrega
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
La imagen de los Jonas Brothers y Demi Lovato juntos en un escenario 15 años después de la segunda y última entrega de ‘Camp Rock’ ha enloquecido a los fans de ambos y ha multiplicado los rumores sobre una posible tercera película de la franquicia de Disney Channel.
La escena tuvo lugar el domingo en el concierto de la gira ‘Jonas20: Greetings from Your Hometown' en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, ante unos 80.000 espectadores. En un momento de la actuación, los hermanos Jonas invitaron a Demi Lovato al escenario, provocando una reacción de júbilo entre el público y también de sorpresa mayúscula, puesto que la última aparición pública de los cuatro juntos se remontaba a hace más de una década (aunque Lovato y Joe Jonas, que mantuvieron un corto romance que terminó en separación amistosa, sí se han dejado ver juntos en más ocasiones).
La cantante de Nuevo México, que en la actualidad está preparando el lanzamiento de su noveno álbum de estudio, interpretó junto a los Jonas un ‘medley’ de números clásicos de ‘Camp Rock’ y ‘Camp Rock 2’, incluyendo ‘Gotta find you’, el emblemático ‘This is me' (canción con más de 200 millones de peroducciones en Spotify y más de 100 millones en Youtube) y el dúo con Joe Jonas ‘Wouldn’t change a thing’.
El reencuentro reavivó de inmediato los rumores sobre la posibilidad de una inminente tercera entrega de la saga ‘Camp Rock’ situada 15 años después de los hechos descritos en las dos primeras películas, en las que la joven aspirante a cantante Mitchie Torres (Lovato) asiste a un campamento musical y vivie una historia de amor con el líder pijo de un grupo famoso (Joe Jonas). Las teorías sobre ese hipotético ‘Camp Rock 3’ llevan ya semanas circulando con fuerza en redes sociales. La primera entrega de ‘Camp Rock’ es la tercera película original de Disney Channel más vista en la historia del canal.
- Cayetana Guillén Cuervo relata la violación que sufrió a los seis años: 'Fue como 'La Manada', ocho tíos
- Blackpink somete el Estadi Olímpic con su k-pop imperial, al filo de lo maquiavélico
- Guía de la Barcelona k-pop: 'Al principio era algo de nicho, pero cada vez se expande más
- Blackpink, del laboratorio al estadio: el ascenso del k-pop más ultraprocesado
- El cantante Jaume Anglada permanece en estado grave en la UCI tras el accidente, pero su vida no corre peligro
- Jabón, armas, genes y muchos fans republicanos: las polémicas de Sydney Sweeney, la nueva musa de Trump
- Tom Jones en Cap Roig, cómo envejecer y brillar más allá de las modas y los ‘hits’
- Kpop Demon Hunters: ¿Puede la banda ficticia Huntrix destronar a Blackpink en el universo K-pop?