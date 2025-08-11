El reencuentro de Demi Lovato y los Jonas Brothers 15 años después de 'Camp Rock' enloquece a sus fans

La imagen de los Jonas Brothers y Demi Lovato juntos en un escenario 15 años después de la segunda y última entrega de ‘Camp Rock’ ha enloquecido a los fans de ambos y ha multiplicado los rumores sobre una posible tercera película de la franquicia de Disney Channel.

La escena tuvo lugar el domingo en el concierto de la gira ‘Jonas20: Greetings from Your Hometown' en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, ante unos 80.000 espectadores. En un momento de la actuación, los hermanos Jonas invitaron a Demi Lovato al escenario, provocando una reacción de júbilo entre el público y también de sorpresa mayúscula, puesto que la última aparición pública de los cuatro juntos se remontaba a hace más de una década (aunque Lovato y Joe Jonas, que mantuvieron un corto romance que terminó en separación amistosa, sí se han dejado ver juntos en más ocasiones).

2000s kids just fell to their knees everywhere pic.twitter.com/8UL2l8y026 — Demi Lovato Charts & Updates (@TheDemiList) August 11, 2025

La cantante de Nuevo México, que en la actualidad está preparando el lanzamiento de su noveno álbum de estudio, interpretó junto a los Jonas un ‘medley’ de números clásicos de ‘Camp Rock’ y ‘Camp Rock 2’, incluyendo ‘Gotta find you’, el emblemático ‘This is me' (canción con más de 200 millones de peroducciones en Spotify y más de 100 millones en Youtube) y el dúo con Joe Jonas ‘Wouldn’t change a thing’.

El reencuentro reavivó de inmediato los rumores sobre la posibilidad de una inminente tercera entrega de la saga ‘Camp Rock’ situada 15 años después de los hechos descritos en las dos primeras películas, en las que la joven aspirante a cantante Mitchie Torres (Lovato) asiste a un campamento musical y vivie una historia de amor con el líder pijo de un grupo famoso (Joe Jonas). Las teorías sobre ese hipotético ‘Camp Rock 3’ llevan ya semanas circulando con fuerza en redes sociales. La primera entrega de ‘Camp Rock’ es la tercera película original de Disney Channel más vista en la historia del canal.