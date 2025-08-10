Novedades

Nuevo precio de Spotify Premium: a partir de septiembre

La plataforma musical argumenta la subida para "seguir innovando" en ofertas y 'llevar a los usuarios la mejor experiencia'

Tormentas en Spotify: pérdidas económicas y boicot de artistas por vínculos con la industria militar

Tres cantantes catalanes encabezan la lista de los más escuchados en el extranjero

Spotify sube el precio: a partir de septiembre, pagarás más por este plan

Spotify sube el precio: a partir de septiembre, pagarás más por este plan

Lola Gutiérrez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Spotify ha anunciado que a partir de septiembre los planes de suscripción serán modificados: ahora será más caro. Las causas del aumento de precio, explica el proveedor musical en un comunicado, son para poder "seguir innovando" en ofertas y características de productos y 'llevar a los usuarios la mejor experiencia'.

La plataforma musical ha conseguido diferenciarse de la competencia, pero no está en su mejor momento por problemas con algunos artistas, y cuenta con más de 696 millones de usuarios activos cada mes, de los cuales 276 millones son suscriptores de pago.

La difícil situación que vive Spotify

Esta medida llega en medio de una situación compleja para la plataforma: la denuncia de varios artistas del vínculo de Daniel Ek, fundador y CEO de la plataforma, con la empresa alemana Helsingespecializada en software militar basado en IA y que desarrolla un dron de combate, el HX-2, que puede alcanzar objetivos a 100 kilómetros de distancia y los 220 km/h.

Creó esta empresa a través de Prima Materia, fondo de inversión que fundó en 2021 (con Shakil Khan, inversor en Spotify) cuando Ek inyectó ya 100 millones de euros a Helsing, a los que ha sumado ahora otros 600, un movimiento anunciado el pasado 17 de junio. Además, muchos artistas han denunciado que la plataforma paga mucho menos que otras.

El balance de Spotify en el segundo trimestre de 2025 cerró con pérdidas de 86 millones y el anuncio de la ampliación en 857 millones del plan de recompra de acciones.

A pesar de las pérdidas, la plataforma aumentó en usuarios activos un 11% y los suscriptores ‘premium’ un 11,6% respecto el año pasado.

La empresa atribuye las pérdidas al impacto de los costes financieros y a asociados al personal y al marketing.

Los nuevos precios

  • Individual: antes, 10,99 euros. Ahora, 11,99 euros
  • Estudiantes: antes, 5,99 euros. Ahora, 6,49 euros
  • Duo: antes,14,99 euros. Ahora, 16,99 euros
  • Familiar: antes 17,99 euros. Ahora, 20,99 euros

Noticias relacionadas y más

Esta subida de precios llega dos años después de la última, cuando en el año 2023 se pasó de los 9,99 euros del plan individual a los 10,99. Ahora, vuelve a subir un euro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Documentos del MNAC muestran que pintura expuesta en el Prado salió de Sijena ilegalmente
  2. Cayetana Guillén Cuervo relata la violación que sufrió a los seis años: 'Fue como 'La Manada', ocho tíos
  3. Josep Costa pide una 'declaración de expolio' para evitar que las pinturas de Sijena salgan del MNAC
  4. Javier Bardem, Carolina Yuste, Sorogoyen o Bollaín, contra el rodaje de la última película de Christopher Nolan en el Sáhara
  5. Guía de la Barcelona k-pop: 'Al principio era algo de nicho, pero cada vez se expande más
  6. El cantante Jaume Anglada permanece en estado grave en la UCI tras el accidente, pero su vida no corre peligro
  7. Blackpink, del laboratorio al estadio: el ascenso del k-pop más ultraprocesado
  8. Mad men', el misterio de la Coca-Cola

Nuevo precio de Spotify Premium: a partir de septiembre

Nuevo precio de Spotify Premium: a partir de septiembre

Eduardo Casanova: "En el tema del sida, como en casi todos, las mujeres son las grandes silenciadas"

Eduardo Casanova: "En el tema del sida, como en casi todos, las mujeres son las grandes silenciadas"

Ja t'ho diré celebra 30 años de 'Moviments salvatges' volviendo a los escenarios en el festival de Roses

Ja t'ho diré celebra 30 años de 'Moviments salvatges' volviendo a los escenarios en el festival de Roses

Mia Carol Bruguera: "La peluquería es un arte tan efímero como la gastronomía, pero no tiene el mismo reconocimiento"

Mia Carol Bruguera: "La peluquería es un arte tan efímero como la gastronomía, pero no tiene el mismo reconocimiento"

Blackpink somete el Estadi Olímpic con su k-pop imperial, al filo de lo maquiavélico

Blackpink somete el Estadi Olímpic con su k-pop imperial, al filo de lo maquiavélico

El grupo Blackpink durante su gira mundial BLACKPINK WORLD TOUR 'Deadline'

El grupo Blackpink durante su gira mundial BLACKPINK WORLD TOUR 'Deadline'

El conmovedor relato de un joven de Manresa en 'First Dates': "Me quedé solo en Europa"

El conmovedor relato de un joven de Manresa en 'First Dates': "Me quedé solo en Europa"

El cantante mallorquín Jaume Anglada, estable dentro de la gravedad

El cantante mallorquín Jaume Anglada, estable dentro de la gravedad