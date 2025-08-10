Nuevo precio de Spotify Premium: a partir de septiembre

Spotify ha anunciado que a partir de septiembre los planes de suscripción serán modificados: ahora será más caro. Las causas del aumento de precio, explica el proveedor musical en un comunicado, son para poder "seguir innovando" en ofertas y características de productos y 'llevar a los usuarios la mejor experiencia'.

La plataforma musical ha conseguido diferenciarse de la competencia, pero no está en su mejor momento por problemas con algunos artistas, y cuenta con más de 696 millones de usuarios activos cada mes, de los cuales 276 millones son suscriptores de pago.

La difícil situación que vive Spotify

Esta medida llega en medio de una situación compleja para la plataforma: la denuncia de varios artistas del vínculo de Daniel Ek, fundador y CEO de la plataforma, con la empresa alemana Helsing, especializada en software militar basado en IA y que desarrolla un dron de combate, el HX-2, que puede alcanzar objetivos a 100 kilómetros de distancia y los 220 km/h.

Creó esta empresa a través de Prima Materia, fondo de inversión que fundó en 2021 (con Shakil Khan, inversor en Spotify) cuando Ek inyectó ya 100 millones de euros a Helsing, a los que ha sumado ahora otros 600, un movimiento anunciado el pasado 17 de junio. Además, muchos artistas han denunciado que la plataforma paga mucho menos que otras.

El balance de Spotify en el segundo trimestre de 2025 cerró con pérdidas de 86 millones y el anuncio de la ampliación en 857 millones del plan de recompra de acciones.

A pesar de las pérdidas, la plataforma aumentó en usuarios activos un 11% y los suscriptores ‘premium’ un 11,6% respecto el año pasado.

La empresa atribuye las pérdidas al impacto de los costes financieros y a asociados al personal y al marketing.

Los nuevos precios

Individual : antes, 10,99 euros. Ahora, 11,99 euros

: antes, 10,99 euros. Ahora, Estudiantes : antes, 5,99 euros. Ahora, 6,49 euros

: antes, 5,99 euros. Ahora, Duo : antes,14,99 euros. Ahora, 16,99 euros

: antes,14,99 euros. Ahora, Familiar: antes 17,99 euros. Ahora, 20,99 euros

Esta subida de precios llega dos años después de la última, cuando en el año 2023 se pasó de los 9,99 euros del plan individual a los 10,99. Ahora, vuelve a subir un euro.