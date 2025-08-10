Ja t'ho diré celebra 30 años de 'Moviments salvatges' volviendo a los escenarios en el festival de Roses

Los menorquines Ja t'ho diré han regresado al escenario después de quince años con un concierto en el festival Sons del Món de Roses (Girona) para “celebrar la vida” y una efeméride: que 'Moviments salvatges', el disco que marcó “un antes y un después” para la banda, cumple tres décadas. No es la primera vez que se reencuentran desde que el grupo se disolvió y la última ocasión fue hace menos de un año, en el homenaje al batería Sente Fontestad: “El homenaje tiene mucho que ver con el hecho de volver a tocar. Las canciones han vuelto a tener sentido y él no está, y eso nos hace ver que la vida pasa muy rápido”. En el escenario de la Ciutadella, Ja t'ho diré ha repasado las canciones que marcaron una época ante un público entregado.

“Peuades damunt s'arena”, la primera frase de 'Si vens', uno de los himnos de Ja t'ho diré, sonó este sábado a escasos metros de la bahía de Roses coreada por más de 1.500 personas que no quisieron perderse el reencuentro del grupo. Los menorquines han vuelto a los escenarios para celebrar los 30 años del disco 'Moviments salvatges', el trabajo que les convirtió en un referente del panorama musical catalán.

No es la primera vez que Ja t'ho diré se reúne. “La última vez que nos encontramos fue hace 15 años, precisamente porque hacía diez que habíamos dejado de trabajar juntos”, explica Cris Juanico. Pero en la decisión de volver a tocar juntos ahora tienen “mucho que ver” los conciertos de homenaje a Sente Fontestad, el batería del grupo, que hicieron hace menos de un año: “Volver a encontrarnos con el homenaje, saborear las canciones de forma diferente y volver a sentirlas, y también que él ya no esté, nos hace ver que la vida pasa muy rápido y que quizá debemos centrarnos en las cosas que sí valen la pena, y una de ellas para nosotros es hacer música”.

Cogimos un instrumento con una mano y la maleta con la otra y decidimos que queríamos saber qué significaba vivir de la música Cris Juanico — Líder de la banda

Cris Juanico expone que para los integrantes de la banda Ja t'ho diré “no es solo un grupo que hizo canciones y discos” sino un grupo de amigos, que después de “muchas horas de local y de unos cuantos conciertos” apostaron por perseguir un sueño: “Dimos un paso que ningún otro grupo de aquí había dado, cogimos un instrumento con una mano y la maleta con la otra y decidimos que queríamos saber qué significaba vivir de la música, y eso es una experiencia vital que nos ha marcado muchísimo”.

Y les acabó saliendo bien. 'Moviments salvatges' fue “un antes y un después” y el trabajo que les catapultó como una de las bandas referentes del panorama musical catalán con canciones que ya se han convertido en patrimonio como 'Si vens', 'Així i tot', 'Res no es mou' o 'Tenc es cor calent'.

Concierto de Ja t'ho diré al festival Sons del Món de Roses / Gaspar Morer / ACN

Y con esas canciones bajo el brazo, y con las ganas de reencontrarse con su público, han llegado al festival Sons del Món de Roses con su pop rock de inconfundibles toques mediterráneos. Mecidos por la brisa marina y la luna llena, los menorquines han desplegado un directo con regusto a salitre y han hecho un repaso, a veces enérgico, a veces divertido y a veces íntimo, de las canciones que marcaron una época. Además de las catorce incluidas en 'Moviments salvatges', los menorquines también han deleitado al público con otros éxitos como 'L'Univers', 'Per a tu' o 'Sal i dolçura', incluidos en el trabajo 'Un Ram de Locura'.

Ya antes del concierto, Cris Juanico auguraba una noche memorable: “Ahora que hemos vuelto a mirar las canciones, ¿por qué no regresar y hacer algunos conciertos? Es eso, es subir al escenario, volver a encontrarnos y sentir ese cosquilleo en el estómago. Nos hemos mirado a los ojos y hemos visto chispas, hemos sentido cosas que son súper bonitas”. Y esas chispas de emoción son las que han transmitido durante el concierto.

Público del concierto de Ja t'ho diré en el festival Sons del Món de Roses / Gaspar Morer / ACN

Más allá de la nostalgia

Este regreso no ha sido solo un ejercicio de nostalgia, sino que se ha convertido en una oportunidad para mostrar una versión “más madura” de sus canciones. Y, además, en el Empordà, que fue donde desembarcaron desde Menorca hace ya más de 30 años “con un puñado de canciones y toda la ilusión del mundo”: “Menorca es la génesis y el referente al que siempre volvemos, pero el Empordà siempre será aquel lugar que nos acogió, donde encontramos gente que nos cuidó muchísimo y nos quiso, y poco tiempo después llegó Girona. Son lugares muy significativos para nosotros”. La velada con Ja t'ho diré ha abierto la recta final del festival Sons del Món, que continuará el domingo con un doble concierto de Figa Flawas y Mushka y cerrará el lunes con Andrea Motis y Josep Traver.