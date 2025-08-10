¿Macrofestivales en invierno, con abrigo y bufanda?

Es hasta gracioso observar cómo a medida que resuenan las voces que nos advierten de la maldad intrínseca de los grandes festivales, estos no dejan de reproducirse más y más. Ahora, en Barcelona, y en el Fòrum, también en épocas inhabituales, adentrándose en el otoño. ¿Alcanzarán el calendario invernal? Bien que se llenan los estadios en enero para las actividades futboleras.

Tal vez no lleguemos a ese punto: se asocia la música en directo ‘macro’ a la bonanza climática, el horizonte vacacional, la cerveza fresca (ese motor del circuito). Pero el reciente concurso público sobre el uso del Fòrum nos habla del crecimiento del Festival·B (septiembre) y del mantenimiento de la Telecogresca (finales de marzo), al tiempo que irrumpen, en octubre, el Salsón y una nueva propuesta de Brunch Electronik, y se vislumbra un nuevo festival de la sala Apolo para unas fechas (entrado agosto) propicias a la desbandada de los acalorados barceloneses.

Los macrofestivales se han ganado objeciones porque muchos no parecen tan dirigidos por amantes de la música como por operadores que manejan marcas de patrocinio y cifras de público a peso. Hay bastantes en España, es cierto. Da pena ver en qué se ha convertido el FIB, de Benicàssim, y desmotiva repasar tantos carteles ‘totum revolutum’. Pero hay que distinguir: no es lo mismo el Arenal Sound que el BBK Live, el Azkena Rock que el Sonorama. Da la sensación de que, en muchas programaciones, el director artístico (si lo hay) podría ser sustituido por un sofá. Basta con saber distinguir los productos de moda y sacar la billetera. “Hoy, el carnicero de la esquina puede programar un festival”, soltaba Mayte Martín en este diario (disculpas al gremio cárnico). Algo de eso hay.

Pero la enmienda total no es ajustada. Y Barcelona presenta un perfil de excepción. Cada festival tiene una personalidad muy definida, y así apunta que puede seguir siendo con esas nuevas citas decantadas por la escena independiente o la latinidad ‘off-reguetón’. Ahí está ese otro debutante, este en el Poble Espanyol, el Feroe, que arrancará este año, en pleno noviembre, con un cartel exquisito de pop y rock con raíces. ¿Festivales hasta las puertas de invierno? ¿Pues, oiga, por qué no? Mientras los espacios públicos se utilicen con criterio y no para dar pan y circo, o con simple afán recaudatorio. Y deseando que los periodistas tengamos fuelle para seguir pateándonos el Fòrum más allá del verano, que esta profesión se parece cada vez más a una prueba de resistencia olímpica.