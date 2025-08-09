Tom Hanks recuerda con admiración al fallecido James Lovell, a quien encarnó en 'Apolo 13'

El actor Tom Hanks recordó con admiración este viernes al astronauta James Lovell tras su muerte, a quien interpretó en la película 'Apolo 13' de 1995.

"En esta noche de luna llena, él parte hacia el cielo, hacia el cosmos, hacia las estrellas. Que Dios te acompañe en este próximo viaje, Jim Lovell", escribió en Instagram el ganador de dos premios Óscar.

En ese sentido, Hanks resaltó la valentía del astronauta de la NASA y comandante de la misión Apolo 13, que sufrió un grave fallo en sus motores en el espacio.

Lovell murió hoy a los 97 años en el estado de Illinois, Estados Unidos, según informó este viernes la NASA

"Sus numerosos viajes alrededor de la Tierra y hasta tan cerca de la Luna no los hizo por la riqueza ni la fama, sino porque desafíos como esos son lo que impulsa el curso de la vida", anotó el actor.

La película 'Apolo 13'

Hanks, de 69 años, encarnó a Lovell en la cinta dirigida por Ron Howard que relata la misión lunar de 1970 que el astronauta comandó, la cual sufrió graves fallos antes de regresar sano y salvo a la Tierra.

"Su combinación de intelecto, valentía y compromiso con el deber lo convirtió en una de las personas más extraordinarias que he conocido. Su apoyo a nuestros esfuerzos cinematográficos inspiró autenticidad y elevó nuestro proceso de muchas maneras", anotó en un comunicado Howard.

Lovell viajó en cuatro ocasiones al espacio, aunque la más recordada de todas fue la misión Apolo 13 en 1970, que tuvo que abortar el alunizaje previsto por la explosión de un tanque de oxígeno días después del despegue.

Fue en este momento cuando Lovell, comandante de la misión, pronunció la célebre frase "Ok, Houston, hemos tenido un problema aquí", que más tarde acabaría popularizándose como "Houston, tenemos un problema"