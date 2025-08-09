La temporada de festivales de música al aire libre en Barcelona suma propuestas y se alarga hasta las puertas del invierno

Digan lo que digan, como cantaba Raphael, los festivales de música al aire libre van viento en popa en Barcelona.

Por un lado, la adjudicación de las fechas para muestras musicales nocturnas en el Parc del Fòrum en 2026, 2027 y 2028, hecha pública por el ayuntamiento a principios de mes, da luz verde a tres citas nuevas: QU4TRE, organizada por la sala Apolo, de gran formato (hasta 30.000 personas), el 7 y el 8 de agosto el primer año; Salsón, apuesta de The Project, de pequeño formato (9.000 asistentes), el 2 y el 3 de octubre en su debut; y un evento de pequeño formato de Brunch Electronik, de la empresa Ex-Centris Production, el 30 y el 31 de octubre en 2026. La Telecogresca (Associació Cultural TGK) mantiene tamaño y más o menos zona del calendario (28 de marzo en 2026) y el Festival B (B360 Produccions) salta al gran formato y se adelanta un poco en la 'rentrée' para situarse a mediados de septiembre (18 y 19 en 2026). El Primavera Sound, que marca el arranque oficioso del curso festivalero, y el Cruïlla tienen contratos en vigor y se regulan por procesos independientes. El concurso no atañía a los festivales que se desarrollan hasta las 23.00 horas.

Filosofía a la contra

Por otro lado, el festival Feroe (de la productora No Sonores) celebrará su primera edición en el Poble Espanyol los próximos 14 y 15 de noviembre. Dado lo avanzado de la fecha, la Plaza Mayor del recinto de Montjuïc se cubrirá con la estructura llamada Invernadero, con capacidad para 3.500 personas. El viernes actuarán The Tallest Man on Earth, The Jayhawks y The Weather Station, y el sábado, Squeeze (¡primer 'show' en España del grupo de los ases británicos del pop Chris Difford y Glenn Tilbrook en medio siglo de carrera!), Nick Lowe & Los Straitjackets y Valerie June.

La muestra toma el nombre del archipiélago del Atlántico Norte, nación constituyente del Reino de Dinamarca, y eso da pistas sobre su filosofía. "Quieren que vayas y disfrutes de lo que hay, pero evitan las infraestructuras grandes y la masificación", dice Albert Puig, director de la cita. En el Feroe, ilustra, no habrá especulación con el precio de las entradas, ni pulseras, ni zonas de publicidad preferente, ni colas (al menos en eso están trabajando). Habrá zona vip, pero no se ostentará. Y el dato definitivo: se podrá pagar en efectivo. El cartel de cada jornada "intenta crear cierto relato artístico", explica Puig. En efecto, la cita apela principalmente a 'connoisseurs' veteranos, grupo que cada vez le ve menos la gracia a los rigores y la mercantilización de los grandes tinglados, detecta Puig.

Ritmos latinos

No hay premio por haberlo adivinado: Salsón estará dedicado a "los ritmos latinos, sobre todo salsa y son, con incursiones en la rumba", señala Tito Ramoneda, presidente de The Project. El promotor describe Salsón como una muestra "multiescenario pero 'boutique'", y recuerda que las músicas latinas "forman parte del ADN de The Project", responsable de actuaciones en España de Celia Cruz, Tito Puente o Fania All-Stars, enumera como ejemplos. "Creemos que Barcelona necesita un festival sólido y con personalidad centrado en esas raíces musicales, que viven un momento potente", expone Ramoneda. Y aún más desde que Bad Bunny publicó a principios de año el elepé 'Debí tirar más fotos'.

Buque insignia más grande

El Brunch Electronik Festival, buque insignia de la programación de la marca Brunch Electronik, se celebra este fin de semana por última vez en el Fòrum (con pata menor en el Poble Espanyol). Pero que desaparezca del Fòrum no significa que desaparezca. "El Brunch Electronik Festival, nuestro evento de mayor formato, se mantendrá en agosto -afirma François Jozic, su director-. La próxima edición tendrá lugar en una nueva ubicación que pronto será anunciada y que nos permitirá contar con una mayor amplitud horaria y, sobre todo, con un crecimiento potencial por encima de la barrera de 30.000 personas por día".

Sobre las fechas adjudicadas a Brunch Electronik en el Fòrum a finales de octubre, indica Jozic: "Nos permitirán seguir ofreciendo distintas propuestas de Brunch Electronik, como venimos haciendo hasta ahora, en distintos recintos de la ciudad y en distintas épocas del año".

Repensar la idea

La ubicación en el Fòrum a inicios de agosto ganada por concurso por QU4TRE ha dejado frío al equipo de Apolo. "No son los días a por los que íbamos -admite Naiara Lasa, flamante directora de la sala de conciertos y club-. Nos interesaba que fuera más adelante". El problema es que habían pensado un festival dirigido sobre todo a "público local" y agosto, opina Lasa, no es el mejor mes para ese enfoque. "Tenemos que repensar la idea para adaptarla", dice. El nombre también puede cambiar. Es irrenunciable que la muestra "respire Apolo", según la directora del pequeño imperio de Nou de la Rambla.

Solo mujeres

En el no menos concurrido apartado de los ciclos y festivales musicales en salas hay al menos una incorporación de calibre: Wimen, que del 2 al 22 de octubre de 2025 ofrecerá más de 20 conciertos de mujeres en Paral·lel 62, el Auditori o Luz de Gas, entre otros escenarios. María José Llergo inaugurará el festival y Mala Rodríguez lo cerrarrá. Entre ambas, Clara Peya, el triple cartel formado por Nat Simons, Maika Makovski y Anni B Sweet o Mayte Martín.