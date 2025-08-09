Accidente

El cantante mallorquín Jaume Anglada, estable dentro de la gravedad

El cantante mallorquín Jaume Anglada, atropellado en Palma por un coche en la madrugada de ayer, se encuentra estable dentro de la gravedad y continúa en la UCI del Hospital Universitario Son Espases, según fuentes de este centro han informado este sábado.

El equipo médico está pendiente de la evolución clínica de Anglada, según el último parte.

El juez de Instrucción Número 7 de Palma, en funciones de guardia, decretó este viernes prisión provisional para el conductor de 20 años que atropelló de gravedad a Anglada, que es amigo personal del rey Felipe VI.

El joven está acusado de omisión del deber del socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo la influencia de las bebidas alcohólicas.

El accidente ocurrió a las 1:30 horas cuando Anglada, que conducía una motocicleta en la avenida Joan Miró de Palma, fue arrollado por un vehículo, que huyó del lugar.

Varios testigos proporcionaron la matrícula a la Policía Local, que detuvo horas después al conductor fugado.

