Jaime Gonzalo disecciona 'Dioptria' en un ensayo: "¿Cómo puede Catalunya ser tan 'carrinclona' para no enseñar a Pau Riba en la escuela?"

En 1969, Pau Riba (1948-2022) y su "voz de regadera", según consideración de Els Setze Jutges para desestimar su ingreso en el club, pasaron a poético cuchillo a su familia, su clase social y la cultura a la que estaba predestinado en el elepé 'Dioptria'. "Riba no protestaba contra lo más aparente del franquismo, sino que berreaba contra lo más profundo del sistema burgués. Es fascinante la claridad de su visión, y más siendo tan joven. La mayoría de las canciones tenían dos años", dice Jaime Gonzalo (1957), autor del ensayo 'Psicòptic! Pau Riba & Dioptria' (Liburuak), que en septiembre tendrá edición en español ('¡Psicóptico!'), el idioma en que fue escrito. Con el respaldo instrumental de Om, formación comandada por el guitarrista Toti Soler, el álbum fue origen y cima del rock progresivo español.

En 1970 llegó 'Dioptria / 2', partida de nacimiento de Riba como, digamos, 'hippy' utópico tras la escabechina anterior. Es un elepé orientado al folk lisérgico y más frugal que su predecesor, con solo una parte de Música Dispersa (Albert Batiste y poco más, de hecho) como grupo de acompañamiento. El propio Riba amplía en 'Psicòptic!' este díptico a tríptico al añadir a la serie 'Jo, la donya i el gripau' (1971), Riba y alguna manita en acústico estricto en su exilio en Formentera, donde vivía entonces con su mujer, Mercè Pastor, y el primer hijo de ambos, Pauet. "Unir conceptualmente los dos 'Dioptria' y 'Jo, la donya i el gripau' nos permite visualizar un salto de familia a familia, de civilización a civilización", expone el artista. Tenía 23 años y había entregado tres obras muy diferentes, pero esenciales las tres.

El dúo Pau i Jordi, en 1968 / Ferran Freixa / Liburuak

Detalle y pasión

Gonzalo reconstruye y analiza con detalle y pasión esa etapa de Riba a partir de entrevistas con el creador y una inmersión en la hemeroteca (y en la música, por supuesto). Etapa convulsa. Dónde se ha visto un álbum doble publicado en dos entregas, como si los dos discos fueran fascículos, sin estar grabado el segundo cuando salió el primero. Dónde se ha visto que una discográfica (Concèntric) replique a las notas del autor en la carpeta en la misma carpeta al sentirse atacada. La prensa estaba muy pendiente del 'enfant terrible' (nieto del totémico poeta y erudito catalanista Carles Riba, para más información), cosa que Riba aprovechaba para despacharse a gusto a menudo. El Palau de la Música Catalana rechazó a última hora acoger el espectáculo de presentación de 'Dioptria', que finalmente tuvo lugar en el Gran Price y fue vapuleado por la mayoría de los cronistas. Tras una redada en la casa comunal de Barcelona donde vivía con Pastor y pasar ambos un par de semanas en prisión, la pareja escapó a Formentera.

Provocador

Con la 'nova cançó' y la 'gauche divine', las dos órbitas culturales dominantes en la Barcelona del momento, Riba tenía una actitud "provocadora", considera Gonzalo. "Se reía de ellos si podía, pero también se aprovechaba -prosigue-. Supongo que le sirvieron, del mismo modo que le sirvió estar conectado con el progresismo eclesiástico y tener el abuelo que tenía".

Pau Riba, en 1971 / Adrià Margarin / Liburuak

La mordacidad y la excentricidad de Riba fueron armas de doble filo. Nadie discutía su brillantez artística, pero sí había quien impugnaba su 'personaje' y algunas de sus decisiones escénicas. "Mucha gente le acusaba de reventar sus conciertos -explica Gonzalo-. No puedo opinar porque no estaba allí. Pero sí sé que si escuchabas sus canciones te quedaba claro que detrás de ese personaje pop estrafalario, que a mí me llamaba mucho la atención, había algo muy serio. Es lo que me empujó a escribir el libro: Pau Riba es importante. Sus letras dicen cosas, y las dicen de una manera diferente. Valorar el matrimonio como lo valora en 'Vosté (Tu, tu mateixa) [de 'Dioptria', con los hirientes versos "T'has casat, el cor glaçat / per solucionar la vida / mai no te n'has adonat / t'estic dient prostituta!"] no lo hace un cantautor cualquiera".

Mala memoria

Las entrevistas con Riba fueron "grandes batallas contra la mala memoria". No obstante, "cuando se acordaba de algo, era pródigo en explicaciones muy interesantes". La hemeroteca "no le resultaba agradable" y corrigió declaraciones hechas en el pasado. Es impagable el relato de Riba sobre su matrimonio por la Iglesia con Pastor, cuyo padre ("era franquista, traficaba con diamantes, tenía un puesto de marisco en el mercado central y presumía de conducir un Dodge", lo retrata) se opuso con uñas, dientes y no pocas influencias al enlace. Intervinieron el arzobispado de Barcelona y psiquiatras. Pastor tuvo que pasar una temporada de reflexión en una residencia de monjas. Por último, el arzobispado aceptó hacer la vista gorda si un cura progre oficiaba la ceremonia. ¿Una contradicción con la ruptura de Riba con el nido burgués? Más bien era "la única manera que tenían de estar juntos", observa Gonzalo. Corría 1969 y Pastor era menor de edad y prácticamente propiedad de su padre de acuerdo con la legislación franquista.

Jaime Gonzalo, en una foto cedida por el periodista / Archivo Jaime Gonzalo

Pórtico y telón de fondo

'Pisicòptic! / ¡Piscóptico!' se ciñe al periodo de la trilogía referida, con la disruptiva entrada de Riba en el pequeño mundo de la canción catalana como pórtico y el nacimiento de la "subdesarrollada" y a la vez "salvaje" contracultura española como telón de fondo. Quizá alcanzó ahí Riba su cénit, pero Gonzalo aprecia y mucho toda su obra, siempre "valiente" y en la que demostró ojo hasta el final para acompañarse de músicos con personalidad. Con dos excepciones, a juicio del crítico musical: 'Amarga crisi' (1981) y 'Transnarcís' (1986). Por el contrario, 'Electròccid àccid alquimístic xoc' (1975) y 'Licors' (1977) tutean al Riba fundacional, opina.

Vaya escuela

"Solo por la canción 'La flor del taronger' [de 'Licors'], Pau Riba tendría que enseñarse en la escuela catalana", defiende Gonzalo. "¿Cómo puede Catalunya ser tan 'carrinclona' para no enseñar a Pau Riba en la escuela?", hurga.