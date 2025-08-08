El Festival Jordi Savall vuelve con más sedes y un elogio de la diversidad

Con el calor de mediados de agosto, los aficionados a la música antigua con mirada amplia tienen una nueva cita con el Festival Jordi Savall, uno de los más singulares de Europa en su especie. Del 11 al 17 de agosto tendrá lugar la quinta edición de un certamen dedicado a la música, el arte y el pensamiento que, además de a los conjuntos fundados y dirigidos por Savall (Hespèrion XXI, La Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations y Orpheus 21), reúne a otras grandes figuras musicales nacionales e internacionales (este año el cartel consta de 14 actuaciones) en emplazamientos milenarios de la provincia de Tarragona.

En esta nueva edición, a los escenarios ya tradicionales del Real Monasterio de Santes Creus (verdadero epicentro del festival) y el Santuario de la Serra de Montblanc se suman la iglesia de Sant Francesc de Valls y el Convent de les Arts de Alcover, que acogerán dos y un concierto, respectivamente, llevando así un poco más lejos la filosofía de la muestra de dotar a cada actuación de un marco histórico único.

Además, como en ediciones anteriores, el festival fundado por el reconocido director de orquesta, intérprete y musicólogo Jordi Savall pone en valor la diversidad a través de una variedad de propuestas que van más allá de los conciertos, con conferencias, exposiciones, visitas guiadas y una zona gastronómica. La pintura también será protagonista a través de una exposición audiovisual gratuita en la que Frederic Amat, encargado de realizar el cartel del festival de este año, representará al compás de la viola de gamba de Jordi Savall todo lo que esta le inspira. Una experiencia musical y visual que, bajo el título de 'El so i la tinta', tendrá lugar en el Antiguo Hospital de Santa Magdalena de Montblanc.

Diversidad musical

El elogio de la diversidad que está en el corazón del festival también se extiende a una programación que comprende desde la música medieval hasta la contemporánea, pasando por sonidos de distintas tradiciones. El conjunto Ensemble Mediterrània, dirigido por la cantante y clarinetista Carola Ortiz, abrirá el lunes el festival con una actuación al aire libre en Montblanc que dará el pistoletazo de salida a siete días llenos de música, arte y pensamiento que se cerrarán el domingo 17 con el concierto 'Canticum Pro Pacem - Guerra y Paz', protagonizado La Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations y Hespèrion XXI, bajo la dirección de Jordi Savall.

A pesar de que las entradas para algunos de los conciertos ya están agotadas, aún quedan disponibles algunas localidades y abonos a través de la página web del festival.