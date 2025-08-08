Blackpink, del laboratorio al estadio: el ascenso del k-pop más ultraprocesado

Blackpink fue el primer grupo de k-pop en asaltar un gran recinto en España, el Palau Sant Jordi, en 2019. No lo llenó, pero tres años después volvió y sí agotó todo el papel. Fue también el primer cabeza de cartel de ese género en Coachella, el mastodóntico festival californiano (2023). Y este verano lo vemos subiendo un escalón más con un 'show' que escenifica su plan de dominación mundial: solo 15 ciudades del planeta, solo estadios, celebración de su catálogo de 'hits' coreografiados con pompa y fuegos artificiales.

El k-pop es ese género surcoreano señalado como paradigma del artefacto de laboratorio, una (relativa) acusación que parece importar muy poco al creciente público que amasa a escala global. Este 'Deadline world tour' lleva a Blackpink de Seúl a Toronto, y de Los Ángeles a Hong Kong, con solo cuatro plazas europeas: Londres (dos conciertos), París (otros dos), Milán y Barcelona (uno cada una). Estamos ante el estreno, este sábado, del Estadi Olímpic en el k-pop, un código musical (y algo más) que lleva en su ADN el afán por conquistar mercados y hacer de sus canciones irresistibles cadenas de ganchos sonoros y rítmicos para generar bailes y compartirlos en TikTok. Material al que Blackpink añade su impronta, literatura fortalecedora en clave 'girl power'. Las chicas llegan a Barcelona dos semanas después de que, en Madrid, los chicos, sus compatriotas Stray Kids, se marcaran otro tanto en el estadio Metropolitano.

La tercera ola

Blackpink es una criatura alumbrada por YG Entertainment, escudería corresponsable de la primera ola del k-pop, años 90, y que en 2010 lanzó una convocatoria para la creación de un grupo femenino. Ellas tenían entre 13 y 15 años cuando se subieron al tren. Desde ahí hasta su debut, en 2016, participaron de un competitivo proceso de adiestramiento en canto y baile, con dietas y modo de vida bajo la lupa, relaciones restringidas. "Aquello era como una película 'survival' sin cámaras", ha declarado Jennie. Bueno, hablamos del país de 'El juego del calamar'.

Su generación, la tercera del k-pop, desbordó el consumo doméstico y asiático para proyectarse al resto del mundo, occidentalizando su sonido e imagen, y potenciando los duetos estratégicos: Blackpink ha grabado con Selena Gómez, Dua Lipa, Lady Gaga y Cardi B. Las cuatro hablan un inglés fluido, dos de ellas (Rosé y Jennie) tienen raíces y vivencias repartidas entre Nueva Zelanda y Australia, y la multilingüe Lisa es tailandesa y su padrastro es suizo. Jisoo es la más coreana del cuadro. En su repertorio, el inglés ha ido ganando peso, como en su nueva canción, 'Jump', supuesta avanzadilla de su tercer álbum, donde el coreano se limita a algunas palabras que salpican el puente previo al estribillo.

En 'Jump' se ponen chulas: "No soy tan fácil de domar", "bajo estas luces, mis lágrimas se convierten en hielo", "ven conmigo, te llevaré alto"..., deslizan sobre bases electrónicas que miran, por momentos, al 'eurodance' de los 90. La lírica va en su línea de tipas duras, que moldean el retrato de la adorable doncella asiática 'supercute' y le añaden algunas aristas y un poco de oscuridad. Y conciencia feminista: en la canción que abre los 'shows' de esta gira, 'Kill this love', señalizan los amores tóxicos, y el repertorio reserva declaraciones a favor de la determinación personal en piezas como 'Pretty savage' o 'Boombayah'. En Blackpink se juega con el contraste: el rosa y el negro, la dulzura y el misterio, el encanto y el carácter.

Dosificar la exposición

Una ecuación minuciosamente elaborada desde sus inicios, a cargo de amplísimos equipos de compositores y productores (hasta 12 nombres en 'Jump', Diplo entre ellos). Blackpink viene de un período de proyectos en solitario de sus cuatro integrantes, un testeo de lo que podría pasar. Ahí estuvo el dueto de Lisa con Rosalía en 'New woman'. Dosificar la exposición y no quemar ídolos antes de tiempo forma parte del 'modus operandi' del k-pop. Para matar la espera están las copiosas líneas de 'merchandising' (mochilas, cojines, lámparas con forma de corazón, vinilos con portadas alternativas), aunque ojo con pasarse: hace tres años, las fans advirtieron con plantarse, aireando el eslogan 'no music, no money'.

Esta gira con aspecto de paseo militar apunta a ser la apoteosis de su canon pop híbrido y visual: fagocitación de pistas 'bubblegum', techno, hip-hop y r’n’b, dinámicas invasivas, ricas en giros bruscos y secciones para que cada integrante tenga su secuencia de foco y que den pie a coreografías. Rosé y Jisoo tienden a la melodía y Jennie y Lisa, al rap. Sus himnos no se sustentan tanto en estribillos emocionantes como en 'gags' de impacto, efectistas 'drops' electrónicos, volantazos de EDM que invitan al baile. Juegan con la fonética y les chiflan las onomatopeyas: "ra-ta-ta-ta" ('Pink venom'), "ba-da-bing ba-da-boom boom boom" ('How you like that'), "ddu-du, ddu-du" (en la canción así titulada).

Premio por el sacrificio

Ante el cliché de los artistas que afirman que su propuesta discográfica "no es premeditada" (como si pensar mucho las cosas fuera malo), Blackpink presume de lo contrario: lo suyo no es que sea muy calculado, sino que parece presumir de sus engranajes implacables, de su naturaleza de Frankenstein colaborativo, hecho de sangre, sudor y lágrimas. Su 'fandom' sabe del duro entrenamiento que las ha llevado hasta aquí, y lo premia.

Aunque desde el mismo k-pop puede haber objeciones. "Ellas son lo más ultraprocesado de un género que ya de por sí lo es", desliza Savina Muros, periodista y seguidora catalana del k-pop de primera hora, una década atrás, cuya pasión la llevó a estudiar coreano (tiene el grado B1) y que trazó el fenómeno en su TFG de Comunicación. "No componen sus canciones, a diferencia de BTS. Sus equipos les hacen los temas, y cada vez dan más tralla y menos melodía. Nacieron para exportarse más allá de Asia, a diferencia de Twice, grupo también femenino que conserva más la esencia coreana", observa con cierto ánimo crítico. Un reflejo de que el k-pop ya se ha hecho mayor, se ha expandido y abierto caminos dispares, de los cuales Blankpink representa hoy la autopista central.