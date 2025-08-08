Los amigos de Jaime Anglada le desean una rápida recuperación: "Te queremos ver pronto encima de un escenario"

“Te queremos ver pronto encima de un escenario, cantando y dando saltos”, le desea Alberto Vizcaíno, también rockero y motero, a Jaime Anglada (Palma, 1972), quien se encuentra ingresado en Son Espases en estado de extrema gravedad tras ser arrollado la pasada madrugada por un coche que se dio a la fuga cuando circulaba por Palma con su motocicleta.

La noticia ha causado conmoción en el mundo de la música y el deporte. Regatista de la Copa del rey de vela, Anglada actuó en el Club Náutico de Palma hace solo unos días, el pasado viernes, con Felipe VI entre los espectadores. “Felipe y Letizia también son rockeros, lo demuestran viniendo a mis conciertos. También son fans de Luz Casal y de otros. ¡Pero si es que tienen nuestra edad, no van por su casa con una corona escuchando música clásica! Tienen una gran sensibilidad hacia la música. Hablamos mucho de música y nos recomendamos discos”, le confesó Anglada a este diario hace unos años.

Padre de dos hijos, Jaime Anglada es el chico bueno del rock, un estilo que siempre le ha definido. Entre sus maestros, Bob Dylan y Bruce Springsteen. También los desaparecidos Víctor Uris y Hugo Sócrate, a quien dedicó una emotiva canción en su último adiós, en el tanatorio de Son Valentí, ‘Todo a pulmón’, el pasado mes de marzo.

“Querido Jaume, querido amigo, recupérate pronto, te enviamos toda nuestra fuerza”, le ha escrito el DJ Juan Campos en su perfil de Facebook. “Estamos contigo, fuerza, te queremos”, ha señalado Dani Magaña. “Mucha fuerza amigo, celebraremos tu recuperación muy pronto”, le desea Alberto Laosa. “No aflojes rey. Ahora has de ser fuerte y te has de recuperar lo más rápido posible”, ha expresado un consternado Joan Carles Bestard. “Toda nuestra energía hacia Jaume (…) Todo Ossifar está contigo”, ha comentado Llàtzer Méndez.

Jaime Anglada, con Carolina Cerezuela / JOSEFINA BLANCO

"Querido Jaime, nos vimos unas horas antes de este trágico suceso, y aun estoy helado por la noticia. Te quiero volver a ver encima de un escenario dándolo todo", ha comentado el cineasta Toni Bestard en Facebook.

Nacido en Palma, Anglada empezó a cantar por los bares musicales de la ciudad a principios de los 90, hasta que en 1995 el promotor de Womad en España le propuso producir un disco, ‘Dentro de la noche”, bajo la producción de Roger Eno. El disco fue editado por la multinacional Virgin, iniciando así una carrera musical que lo llevó a tocar por toda España. En 1998 publicó ‘Empezar de nuevo’, producido por Colin Fairley, conocido por sus trabajos para grupos como Duncan Dhu. A lo largo de su carrera también participó en alguna serie de televisión y escribió canciones para otros artistas, como David Broza. En 2022, el mallorquín fue invitado por Miguel Ríos para interpretar con él ‘El blues del autobús’. “Cantar con Miguel Ríos fue pura emoción, solo tengo palabras de agradecimiento”, confesó.

En los últimos años Anglada trabajaba codo con codo con Carolina Cerezuela. “¿Qué me ha aportado esta última experiencia? La experiencia de enfrentarme a algo distinto y a la vez más complejo, porque no solo eres tu el que defiende las canciones en el escenario, sino otra persona, y debes conseguir que esa canción funcione como un diálogo de voces distintas, pero manteniendo la complicidad y la cercanía musical”.