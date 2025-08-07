Tom Jones en Cap Roig, cómo envejecer y brillar más allá de las modas y los ‘hits’

Tom Jones confesó sentirse muy consciente del paso de los años en su último álbum, ‘Surrounded by time’ (2021), y en su consiguiente gira se muestra, en efecto, rodeado por los tiempos, todos ellos: pasados y presentes. Nueve de las 21 canciones que interpretó este jueves en Cap Roig procedieron de ese disco en el que eligió canciones de su gusto, de distintas épocas, a las que imprimió su sello de venerable ‘crooner’.

Un registro que conserva su poder, con un plus de profundidad si cabe, y que se manifestó de saque en la grave tesitura de ‘I’m growing old’, pieza que Bobby Cole escribió para el Tom Jones treintañero y que este dejó entonces en suspenso. Ya es hora, a los 85, de cantar esos versos en los que se siente envejecer, sí, “sabio” y “consciente del frío”. Arropado solo por el piano y dando paso, ya con el grupo al completo (un quinteto), a la ‘Tower of song’ que un día levantó Leonard Cohen, y a una ‘Not dark yet’, de Bob Dylan, de órgano rechinante, plantando cara al fundido vital.

Tom Jones se cansó hace años de la dependencia del ‘hit’ y ahí, en la estela del giro que Johnny Cash imprimió a su carrera (de la mano de Rick Rubin), surgió su versión definitiva: adulta y confesional, con madera, reverberación y cuidado por la raíz de los géneros madre, lejos del ‘mainstream’. Es un giro agudo en el que el nuevo repertorio y el viejo casan sin apuros, como ilustraron esos ‘It’s not unusual’ y ‘What’s new pussycat’ con guitarra acústica y acordeón, y esa ‘Sexbomb’ atada en corto por una instrumentación ‘roots rock’.

En el centro, su voz y su carisma, entregados a canciones con trasfondo biográfico, del juguetón ‘Pop star’, de Cat Stevens, con ecos de la ilusión adolescente, al crepuscular ‘I won’t crumble with you if you fall’, pieza que recoge la promesa que le hizo a su esposa, Linda, en sus últimas horas (‘no me derrumbaré contigo si caes’) y que cantó como un ángel sobre un manto de órgano distorsionado. Y la política ‘Talking reality television blues’, de Todd Snider, declamada entre marejadas psicodélicas. Piezas de ese disco que hizo de Jones “el artista más viejo que logra un número uno en el Reino Unido”.

Tom Jones se mofó lo que pudo de su edad (cantó con Willie Nelson en su 90º aniversario: aún hay margen) y no se fue sin lucir su ‘Delilah’ y recordarnos que en los 80 su ‘Kiss’ casi llegó a eclipsar al de Prince. Con esos trofeos, reinventados a placer sin desfigurarlos, siguió demostrando el galés cómo es posible brillar cuando las modas ya son un juego del pasado.