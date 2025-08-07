¿Quién fue realmente Paquito el Chocolatero? La historia del pasodoble que resuena en todas las fiestas

Un pasodoble compuesto por un alicantino que concentra, décadas después, cientos de miles de reproducciones en Spotify. Una canción cuyas notas se bailan en cada fiesta dentro y fuera de la península y cuyo ritmo evoca, inevitablemente a tradición, familia, amigos y ambiente festero. Carmen, la hija de Gustavo Pascual Falcó (Cocentaina, 1909-1946) ha querido conocer a Diana Morant en su visita al municipio.

La saludaba bajo un marco que guarda la partitura de la célebre canción que su padre dedicó a su cuñado Francisco, gran amante de la música y las fiestas de Moros y Cristianos. Y sí, "Paquito" era chocolatero de profesión: su familia se dedicaba a ello y eran conocidos por el sobrenombre de "los Chocolateros" en el pueblo de Cocentaina. Hermano de Consuelo (esposa de Gustavo) y gran amante de la fiesta y la música, no tardó nada en hacer las mejores migas con el compositor.

La historia (detrás) de Paquito el Chocolatero

"En el verano de 1937 Gustavo veranea junto a la familia de su mujer en una casita a los pies de la sierra Mariola. Una tarde, Gustavo le enseña a su cuñado Paquito tres composiciones musicales. Le pide que elija una de entre las tres para que lleve su nombre. Paquito las escucha con atención y sin dudarlo elige un pasodoble, alegre y dinero, que rima bien con su carácter festero". Esta composición fue la que hoy conocemos como "Paquito el Chocolatero", así se cuenta en la web dedicada únicamente a esta composición "made in Cocentaina".

El pasodoble fue estrenado ese mismo año (1937) en las fiestas de Moros y Cristianos de Cocentaina y, desde un inicio, gozó de gran acogida local. Desgraciadamente, Gustavo Pascual Falcó fallecería muy joven, con apenas 36 años, y no pudo ser jamás consciente de la difusión nacional e internacional que acabaría teniendo su obra. Hoy, su hija Carmen se fotografiaba junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades bajo la partitura que un amante de la fiesta convirtió, sin saberlo, en la banda sonora de cada verbena del país. Según datos de la SGAE, este pasodoble es el más interpretado en actos festivos en toda España.