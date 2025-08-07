El Musical Maria cumple 45 años pinchando rock en Gràcia: "Ser el último de una especie no es motivo de alegría"

Sin ánimo exhaustivo, en 1980 actuaron en Barcelona, por este orden cronológico, The Police, Joe Jackson, Iggy Pop, Bob Marley & The Wailers, de nuevo The Police, esta vez en triple cartel con XTC y Dr. Feelgood; The Ramones y Mike Oldfield, ganchos principales de la francamente diversa Festa de Teball del PSUC, en la que también tocaron Diego Cortés, Los Rápidos y Los Rebeldes; The Specials, Thompson Twins, The Boys, Urge e Itch en el festival The Great British Beat, que prometía "toda la música de ahora para la gente de ahora", los fans de Nick Lowe detectarán la fuente de inspiración del lema; Leonard Cohen, Kevin Ayers, Eric Burdon y The B-52's.

También en 1980 abrió el Musical Maria, en concreto el 15 de agosto, primera jornada de la fiesta mayor de la Vila de Gràcia, donde todavía está como conservado en ámbar, si bien vigoroso. El Musical Maria cumplirá 45 años el próximo día 15 y lo celebrará con una fiesta en la que, por ejemplo, se sortearán dos entradas para ver a El Último de la Fila en el Estadi Olímpic en 2026. Poca broma con el premio, las entradas para las dos fechas barcelonesas del grupo están agotadas.

Curtidos en La Enagua

Toni Maristany y Carmelo Pellín fundaron el Musical Maria tras haberse fogueado en el negocio como empleados de La Enagua, clásico de los bares musicales de la Barcelona de los años 70 que cerró en 1984. El propio concepto de bar musical es ahora una reliquia y sus encarnaciones son escasas. Pero los bares musicales reinaron en la noche barcelonesa, de la zona alta a los barrios periféricos. A veces se les llamaba pubs. "Ser el último de una especie no es motivo de alegría", dice Jordi Cazes, encargado del Maria, donde empezó a trabajar en enero de 2000 como 'disc-jockey' y un poco hombre para todo. No podía pedir más: era el bar de cabecera de su pandilla. Maristany y Pellín mantienen la propiedad.

Las paredes del Maria, forradas de madera, están llenas de 'memorabilia' rock. La última incorporación es una fotografía promocional de los Beach Boys cuando publicaron 'Pet sounds' (1966). Cazes la compró por internet al poco de morir Brian Wilson, el líder del grupo, el 11 de junio. El día del fallecimiento de Ozzy Osbourne, el 22 de julio, cuatro o cinco personas entraron cada una por su cuenta en el Maria nada más levantar el bar la persiana. Pronto se reveló el motivo, cuenta Cazes: sabían que habría algún recuerdo para el cantante de Black Sabbath. Claro que lo hubo, y hasta tertulia fúnebre se montó.

Transiciones coherentes

La música, vamos, es importante en el Maria. Cazes empezó pinchando con vinilo, CD y casete. Ahora lo hace con el programa para 'dj' de la plataforma de música en 'streaming' TIDAL. Nada de poner una lista y olvidarse del asunto. Él y Juan Carlos Pombo pinchan canción a canción según el plan, el ambiente y la reacción de la clientela. A Cazes le gusta la explicación que le dio un directivo británico de la UEFA sobre por qué iba al Maria siempre que venía a Barcelona a ver jugar al Barça: "Es el único bar que conozco donde en una hora puedo escuchar de Etta James a Soundgarden", le dijo. Son orgullo de la casa las transiciones coherentes entre estilos. Los elepés acumulados en eras pretéritas del Maria no están en sus estantes "por decoración sino por reivindicación", señala Cazes. Aunque ya no hay giradiscos, cuentan una historia.

Flowers, cada día

El responsable del bar subraya la "transversalidad" de la clientela del Maria, tanto en edad como en preferencias musicales. "No excluimos a nadie", indica.

El parroquiano más fiel es sin duda el fotógrafo Flowers, que prácticamene cada noche pasa un rato por el Maria, entre otras cosas a ver si vende algún calendario o algún disco. Hasta tiene una vitrina 'sixties' cuyos discos y objetos renueva no muy a menudo. "Es un personaje del 'underground' barcelonés y del Maria", resume Cazes. Solo hay en el bar una cosa más segura que la asistencia de Flowers: que la última canción en sonar será 'Maria', de 'West side story'.