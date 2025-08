Las colaboraciones de moda más locas y divertidas del verano: de las zapatillas Labubu y las de Charli XCX a los bolsos Aperol

Cuesta seleccionar entre todas las colaboraciones de marcas, pues son muchas las propuestas bicéfalas que han surgido desde junio y se extenderán todo agosto. Hay de todo tipo, desde alta costura hasta low cost. Aquí, cinco de lo más refrescantes:

📌 Charli XCX x Converse

Sigue el brat summergracias a una nueva colaboración de la recién casada Charli XCX con Converse. Bajo el nombre Custom Chuck Taylor All Star Charli XCX By You, la zapatilla unisex forma parte de la plataforma de personalización By You de Converse. Se trata de edición especial sin diseño cerrado, sino que los usuarios podrán personalizar, eligiendo entre cinco colores base: Black, White, Brown Rice, Winter Sky y Bridal Rose. También se podrán poner otros detalles de la estética Brat. Entre ellos, acabados con aspecto desgastado o rotos impresos de pega.

El viral modelo estará disponible solo durante tres días, del 5 al 7 de agosto, exclusivamente en la web oficial de la marca y con un precio de 85 euros.

Charli XCX con su modelo 'Custom Chuck Taylor All Star Charli XCX By You'. / CONVERSE

📌 Desigual x Botter

En el marco de su estrategia de colaboraciones con diseñadores pioneros en la industria de la moda, Desigual anuncia el lanzamiento de una nueva cápsula unisex junto a la firma Botter, creada en Ámsterdam en 2018 por los diseñadores Lisi Herrebrugh y Rushemy Botter. La marca catalana reforzará así su presencia en el norte de Europa, donde Botter tiene una fuerte implantación. La colaboración verá la luz el 26 de agosto y llevará por nombre Rise & Fall: Anatomy of a jump (Despegue y caída: Anatomía de un salto). La cápsula revisita los archivos de Desigual desde una óptica contemporánea. Tejidos técnicos, cortes arquitectónicos y un lenguaje visual que evoca la fluidez del agua configuran una propuesta sofisticada y con fuerte identidad.

Primera imagen de la próxima 'collab' de Desigual x Botter. / DESIGUAL

📌 Travis Scott x Labubu

Cactus Jack, la marca que explota el rapero Travis Scott a través de Nike, no ha podido resistirse a la moda de los Labubu, y se ha asociado con la marca Pop Mart con sede en Hong Kong. Las zapatillas con el icónico peluche salieron a la venta el 18 de julio, a un precio de unos 150 euros. El modelo está inspirado en la estética caótica y adorable de los Labubu, los muñecos favoritos de Stormi, la pequeña hija de Travis Scott con la mediática Kylie Jenner. Combinan el estilo atrevido del rapero con un Swoosh (el logo de Nike) invertido, sello distintivo de Travis. Ternura y rebeldía, a los pies de los amantes de la moda.

Las nuevas Cactus Jack, la marca que explota el rapero Travis Scott a través de Nike, con el sello Labubu. / CACTUS JACK / INSTAGRAM

📌 Skims x Cavalli

Tras asociarse con D&G, Skims regresa con otra colaboración de moda, esta vez con Roberto Cavalli. Se trata de una cápsula de baño de edición limitada que fusiona las siluetas distintivas de la marca de fajas de Kim Kardashian con el estilo sensual y rococó de la firma italiana. Además de trajes de baño, también hay vestidos, monos, pantalones capri, pareos de gasa y bufandas, todos en tres estampados icónicos de Cavalli: Fagianella, Zebra y Tiger Face. La propia socialité y su madre, Kris Jenner, aparecen en la campaña, con fotos de Nadia Lee Cohen. Las prendas están disponibles en tallas que van desde la XXS hasta la 4X.

Kim Kardashian, en la nueva campaña de Skims x Roberto Cavalli. / SKIMS

📌 SSSTUFF x Aperol

La firma barcelonesa de streetwear SSSTUFF se ha aliado con un habitual de los aperitivos de verano, Aperol, para lanzar una microcápsula muy refrescante. La colección incluye cuatro piezas: dos opciones de camiseta con un gráfico reactivo a los rayos ultravioleta, una camisa reconvertida en un bolso bandolera y una gorra co-brandeada con los logos de ambas marcas. Si alguien tenía alguna duda, el naranja, por supuesto, es el absoluto protagonista en el apartado cromático, en referencia, además al sol del Mediterráneo.