El Atlàntida Film Fest bate el récord de asistencia y premia a 'Jone, batzuetan', de Sara Fontova

Un año más, Palma se entregó al cine, el arte y la música. El Atlàntida Mallorca Film Fest (AMFF) puso en la noche del domingo el cierre a su 15ª edición con un balance de récord: más de 45.000 espectadores presenciales, la mayor asistencia de su historia.

La gran protagonista de la ceremonia de clausura fue la reina Letizia, que presidió el acto de entrega de premios que tuvo lugar en el patio de La Misericòrdia. Con este año ya son cinco las ocasiones en que la Reina asiste al certamen, de modo que el festival se ha consolidado como una cita cultural indispensable en la agenda veraniega de la Casa Real, que reafirma así su compromiso y apoyo al séptimo arte.

La misma Letizia fue la encargada de entregar personalmente el premio Master Of the Cinema del AMFF al compositor Alberto Iglesias. Previo a la entrega de premios, sonó la guitarra de Yerai Cortés, seguida de la proyección de la película documental 'El canto de las manos', dirigida por María Valverde, quien asistió acompañada por el director de orquesta y compositor Gustavo Dudamel. La película refleja la producción de la ópera 'Fidelio', de Bethoveen', por un equipo de aristas sordos, bajo la dirección de Dudamel.

El guitarrista Yerái Cortés al compás de su guitarra / EFE

A la gala de clausura asistieron también figuras como Celine Song, Chino Darín, Carolina Yuste, Rossy de Palma, Alba Flores, Itzan Escamila, Edu Sola, Carla Tous, Greta Fernández, Eneko Sagardoy, entre otros, consolidando así el certamen mallorquín nacido hace 15 años como la gran cita cinematográfica del verano, hasta la llegada del Festival de San Sebastián en septiembre.

Los galardonados

La ópera prima de la bilbaina Sara Fantova, 'Jone, Batzuetan', fue reconocida por el jurado de la Sección Oficial, presidido por Rossy de Palma, con el premio a la Mejor Película Nacional. El jurado también distinguió con una mención especial a 'Downriver a Tiger', de Víctor Diago. El premio a la Mejor Película Internacional se lo llevó 'El silencio de Julie', de Leonardo Van Dijil, mientras que 'How to be normal and the oddness of the world', de Florian Pochlatko, obtuvo una mención de honor.

'Soñando con leones', de Paolo Marinou-Blanco, se llevó el galardón a la Mejor Película Balear y 'Eixam', de Eugenia Sampedro, fue seleccionado como el Mejor Cortometraje. El Premio de la Crítica recayó en 'Eat the Night', de Caroline Poggi y Jonathan Vinel, y el Premio del Público fue para 'The designer is dead', de Gonzalo Hergueta, un documental coproducido por el colectivo Little Spain que retrata la vida del diseñador Miguel Adrover.

El acto de clausura tuvo lugar en la Misericordia / EFE

El director del festival y cofundador de Filmin, Jaume Ripoll, compartió con emoción el progreso del festival durante los últimos años: "Llegamos al final de la edición presencial con la sensación de haber dado un gran salto hacia adelante: por la cantidad de audiencia que ha visitado las sedes, por el nivel de los estrenos nacionales y por la calidad de las proyecciones y los conciertos. Cuando empezamos este viaje en Mallorca jamás pudimos imaginar alcanzar esta dimensión. Ha sido una edición que ha combinado reflexión y evasión, denuncia y celebración a través de obras que permanecerán en nuestra retina mucho tiempo. Hoy podemos decir que Atlàntida es un referente nacional en cuanto a festivales".

Y recordó que aunque el certamen presencial terminara ayer, la edición 'online' del Atlàntida Mallorca Film Fest aún se podrá disfrutar hasta el 25 de agosto en la plataforma Filmin.