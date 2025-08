El Ateneu Barcelonès atrae a 'expats' ávidos de lengua y cultura catalana

"¿Dónde puedo practicar catalán en Barcelona?" es la pregunta recurrente de los 'expats' en el Ateneu Barcelonès. Sí, como oyen, el Ateneu, centro de la burguesía y la intelectualidad catalana, se ha adaptado a los nuevos tiempos y ha lanzado una iniciativa para abrirse a los extranjeros residentes en Catalunya que quieren aprender la lengua y saber más de la cultura de este 'país petit', como dice la canción de Lluís Llach. Precisamente acercarse a la música, la poesía, el teatro o los museos de Barcelona para descubrir más acerca del lugar donde viven es una de las cosas que distinguen estos cursos de otros.

Ya hay 180 personas apuntadas a las jornadas de puertas abiertas que realizarán en septiembre para captar nuevos estudiantes a los cursos que capitanea David Jou, que tuvieron 90 alumnos esta temporada. "Lo bueno del Ateneu es que es céntrico, tiene unas aulas luminosas, un patio con palmeras y es un lugar ideal para el encuentro y diálogo con gente que habla en catalán", comenta Isona Passola. Los cursos de catalán formaban parte del programa con el que se presentó las últimas elecciones de la institución, que está recuperando el pulso. Lejos queda ya su enfrentamiento con la Escuela de escritura. De hecho, dice "querer adaptar su modelo al Club del català", asegura Passola.

"Aquí los estudiantes pueden ir al bar y pedir un 'tallat' y les entienden"

Por ahora ya hay 23 estudiantes apuntados para el primer trimestre del curso que viene pero casi 180 se han apuntado ya a la jornada de puertas abiertas que el Club del Català realizará de cara al nuevo curso. Jou empezó sus clases de catalán alquilando aulas en el Ateneu, un sitio ideal, dice, porque "aquí los estudiantes pueden ir al bar y pedir un 'tallat' y les entienden. No es fácil para muchos encontrar sitios donde practicar el idioma. Yo mismo he ido a veces a bares con grupos de estudiantes y cuando he pedido que el camarero no les hablara en castellano me han contestado de todo". En este sentido, el Atenèu es un buen sitio para practicar. La matrícula de los cursos incluye el material y la cuota de socio del Ateneu, que actualmente cuenta con unos 3.500 socios. "La gente que se apunta a estudiar catalán ve que aquí hay actividad y programamos actividades como tertulias", apunta Passola. Recuerda que en Sant Jordi una estudiante ucraniana leyó un poema de Joana Raspall, 'Podries'. "Nos emocionó a todos. Había trabajado la dicción en catalán con algunos socios", señala.

El conseller Vila y la presidenta del Ateneu Bercelonès, Isonal Passola, firman el acuerdo de adhesión al Pacte Nacional per la Llengua. / GENERALITAT DE CATALUNYA

Jou, que empezó alquilando aulas en el Ateneu para enseñar catalán, dio la idea a la actual junta para desarrollar el proyecto del Club del Català. Jou es responsable también de katalanski.cat, una página de Instagram en ruso que promueve clases de catalán para los rusohablantes. El Club del Català anuncia sus clases en inglés y hasta ahora se han apuntado 23 personas de nacionalidades diversas para el próximo trimestre. "La particularidad de nuestras clases es que son para grupos reducidos de 9 personas máximo y que se basan en una metodología comunicativa, con clases de dos horas una vez por semana. Más allá del libro, se plantean en clase situaciones que hay que resolver hablando el idioma".

Los cursos también inciden en el contexto social e histórico de Catalunya "porque la lengua es una puerta de entrada a nuestra cultura". Les ha recomendado ver series como 'Cites' y 'Crims' en TV3 para conectar con el catalán que se habla en la calle. "Pero los alumnos que no saben castellano, que algunos hay, me dijeron que en 'Crims' se habían perdido la mitad porque cuando hablan en castellano no hay subtítulos". Imparten desde el nivel AI, el más básico, al B2, que se otorga a quienes ya se defienden y pueden hablar de manera sencilla sobre cualquier tema. Ayudan a quienes quieren presentarse por libre a los exámenes oficiales de nivel. La mayoría de alumnos son personas que necesitan el catalán por cuestiones de trabajo. Por los cursos han pasado desde médicos a diseñadores y programadores, pero también gente mayor, jóvenes de 16 años y gente que está saliendo con un catalán o catalana.

Entrada del Ateneu Barcelonès. / ZOWY WOETEN

Nueva etapa en el Ateneu

Durante el mandato actual Passola quiere impulsar, entre otros, la idea de un Ateneu integrador que abrace gente de diferentes procedencias. "Hay que ser abierto de miras si queremos tener una Catalunya abierta y acogedora, donde se mezcla gente de diferentes procedencias. Solo así combatiremos el racismo", destaca. Passola, que se hizo cargo de la entidad tras la pandemia, cuando la cifra era menos de la mitad y había serios problemas económicos, respira hoy más tranquila. "No contamos con más ayudas oficiales de la administración, siguen siendo las mismas, pero se han implicado con las obras porque este es un edificio patrimonial", admite. Gracias a ellas se ha trasladado todo el personal que estaba en la planta noble al tercer piso y su espacio ha sido habilitado para aulas y salas. La entidad, explica la presidenta, saca mucho partido del alquiler de sus espacios, especialmente la Sala Verdaguer y el Auditori Bohigas. "Ahora estamos poniendo aire acondicionado en las aulas de la Escuela de escritura".

Por cierto, más allá de los cursos para 'expats', este verano el centro ofrece unos cursos intensivos de catalán gratuitos a otro tipo de migrantes: gente joven amaziga llegada del Norte de África. "Lo hemos organizado para cubrir una emergencia: en agosto no había en la ciudad cursos de este tipo". La demanda de cursos en catalán crece pero falta oferta. "Teníamos 10 apuntados pero el número va creciendo y ya son 18 o más los que vendrán". Este curso lo ofrecerá Gemma Ventura Farré (el Vendrell, 1990), una maestra especializada en música que se ayudará de su guitarra para hacer más atractivas las clases. Passola y su equipo preparan ya un congreso donde compartir todo tipo de experiencias hayan funcionado a la hora de hacer llegar la cultura y lengua catalanas a gente de otros países mediante clubs de rap, o de cómic, por ejemplo. "Lo haremos el año próximo. La idea es ver cuál sería el mejor modelo a seguir para tener una Catalunya superabierta, sin sectarismos ni partidismos".

Esta semana el conseller de Política Lingüística, F. Xavier Vila, ha visitado el Ateneu Barcelonès con motivo de la adhesión de la entidad al Pacte Nacional per la Llengua. Según la reciente Encuesta de usos lingüísticos, la lengua catalana, pese a ganar 267.000 hablantes, ha visto reducido su uso como lengua habitual. Actualmente una cuarta parte de la población de Catalunya asegura no utilizar nunca esta lengua. La misma encuesta refleja que dos millones de personas tienen su interés por aprender o mejorar el nivel de catalán. De ellas, la mitad ha nacido en el extranjero. Su interés por aprender catalán contrasta con la actitud de los nacidos en Cataluña o el resto de España, cuyo interés ha bajado respecto a encuestas anteriores.