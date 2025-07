La Veronal estrena 'La mort i la primavera' en la Bienal de Venecia

El expansión internacional del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) va a más este viernes con el estreno en Bienal de Danza de Venecia 'La mort i la primavera' de Mercè Rodoreda (1908-1983), una producción firmada por La Veronal, compañía de danza que dirige el solicitado Marcos Morau. El Teatro Malibran acoge al aclamado conjunto catalán que abrirá la temporada del TNC el 24 de septiembre con esta producción. Se trata de una reinterpretación en clave poética de 'La mort i la primavera', una novela póstuma de la autora catalana, escalofriante e insólita. Uno de sus textos más autobiográficos, muy diferente a obras como 'La plaça del Diamant' o 'Mirall trencat'. El libro, perturbador y complejo, ha sido definido como una fábula sobre el mal y el totalitarismo.

Morau se acerca a ella desde su propio mundo, sin miedo y con una visión del siglo XXI. 'La mort i la primavera' es una obra introspectiva y oscura. "He entrado en ella desde mi imaginario para tejer una obra imposible, como 'El Público' de Lorca, críptica y compleja", comenta el creador desde Venecia. La dictadura, el exilio, la opresión y la maternidad son algunos de los temas que aparecen en ese mundo despiadado que dibuja la autora catalana. "Rodoreda siempre me ha recordado a Virginia Woolf, una mis autoras preferidas", recuerda Morau. Es la primera vez que se inspira en un texto de la literatura catalana. Reconoce que conecta con 'La mort i la primavera' porque "habla sobre la libertad creativa, el compromiso y el papel del arte como refugio para confrontar la angustia de este ciclo de destrucción donde, pase lo que pase, siempre vuelve la primavera para recordarnos que la naturaleza es implacable", señala. "Los artistas al menos podemos soñar: el trabajo nos salva". Morau triunfó en los últimos premios Max con 'Afanador', que creó con el Ballet Nacional de España y espera volver a sorprender con esta nueva propuesta.

"Es un espectáculo-concierto donde los bailarines, cantan, bailan y tocan todo tipo de instrumentos creando no solo un universo visual sino también sonoro". Y añade: "El cuerpo deja de ser semántico para sonar y reverberar". El director ha vuelto a rodearse de su fiel equipo con bailarines-intérpretes como Fabio Calvisi, Ignacio Fizona Camargo, Valentin Goniot, Jon López, Núria Navarra, Marina Rodríguez y Lorena Nogal, fiel colaboradora de Morau que se alzó con el último Premio Nacional. Y con la cantante y compositora Maria Arnal que ya había colaborado con La Veronal. El vestuario es de Silvia Delagneau, la escenografía de Max Glaenzel y la iluminación de Benat Jansà.

Rodoreda dejó el libro inacabado el texto de 'La mort i la primavera', pero no incompleto. Se publicó por primera vez en 1986, tres años después de su muerte.

Carme Portaceli, directora del TNC, define la versión de La Veronal como "un poema visual muy oscuro por lo que he podido ver hasta ahora en algún ensayo. Los pocos momentos que he visto me han parecido muy bellos e impresionantes. Es una aproximación hecha como siempre hace Marcos, con total libertad". Ella encargó la producción pero la obra la escogieron a propuesta de Morau. "A mí me interesa reinterpretar los clásicos y las obras del repertorio catalán de forma diferente y contemporánea", resalta Portaceli que estará en el estreno en Venecia. Con su tesón ha logrado poner al TNC en el mapa internacional. Son ya varias las producciones que se han visto en Europa. La última fue 'Anna Karènina', con Ariadna Gil en el rol protagonista, un montaje dirigido por la propia Portaceli que ha triunfado en Amsterdam, Bélgica, París y Zagreb.

'La mort i la primavera' es la primera producción del TNC que se estrena en la prestigiosa Bienal de Venecia de Danza que dirige el coreógrafo británico Wayne McGregor. Morau, artista asociado a la Triennal de Milán y residente en el Staatsballett de Berlín, es un valor seguro. Portaceli es consciente del éxito de su paisano -ambos son valencianos arraigados a Catalunya- y no le extraña que incluso antes de levantar el telón varios productores internacionales ya se hayan interesado por el proyecto.