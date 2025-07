Acerca del 'burkini': ¿quién determina si hay o no imposición?

En verano de 2016, tras los atentados de Francia, una pareja de policías le pidió a una mujer tumbada en la playa y ataviada con su 'burkini' que se destapara. El miedo, la amenaza o la seguridad fueron los conceptos más repetidos para justificar aquella acción y el debate que se encendió en el país vecino acerca de la posibilidad de prohibir la prenda de ropa. Justo un siglo antes, en playas europeas y norteamericanas, los agentes se paseaban por la arena armados con una cinta métrica en la mano para comprobar si el bañador de las mujeres era demasiado corto. De hecho, las que se atrevían a mostrar unos centímetros de más piel de la cuenta acababan presas. Podríamos determinar que en solo 100 años, en Occidente hemos pasado de escandalizarnos por la escasez a hacerlo por el exceso de tela. En los años 50 muchos se echaron las manos a la cabeza con la 'invención' del bikini al haber olvidado que ya en la Grecia clásica esa misma combinación la empleaban las atletas para practicar deporte (así como los hombres lo hacían con un tanga o incluso desnudos).

Fueron las religiones monoteístas las que convirtieron el cuerpo en pecaminoso (sobre todo, el de la mujer). Por ello, a veces las feministas deben defender una minifalda y otras, un velo. Y no es una contradicción porque en un caso y el otro se defiende la libertad de expresión (estÉtica) femenina. Por ello, hasta en las manifestaciones en Irán contra la policía de la moral y la obligatoriedad de que las mujeres se cubrieran la cabeza, había numerosas mujeres con velo protestando contra el régimen porque comprenden que el uso debe ser voluntario, nunca impuesto.

Prendas y prejuicios

Ahora bien, está claro que lo que nos asusta, molesta, incomoda o detestamos del 'burkini' no es la prenda en sí (porque entonces un traje de neopreno también podría generar rechazo). La razón de la higiene la compro, pero si se reflexiona un poquito no sé hasta qué punto se sostiene (la gente que se baña con camisetas para no quemarse o los niñatos que llevan el calzoncillo bajo el traje de baño, ¿qué?). El problema, en verdad, es lo que significa la prenda y, también, los prejuicios que tengamos. Es decir, una cajera con velo en un supermercado nos choca pero luego admiramos a Grace Kelly con su glamuroso pañuelo en la cabeza conduciendo un descapotable o nos fascina el turbante de la jequesa de Qatar.

Alegando motivos de seguridad se puede (y debe) prohibir el burka, por supuesto, como en su día (siglo XVIII) se prohibió la capa española. ¿Pero qué amenaza supone el 'burkini'? La opresión de la mujer, claro. ¿Pero esa sumisión quién la determina? Porque cierto 'feminismo' me dice que calzar unos 'stilettos' equivale a aceptar el dominio del patriarcado. Pero una vez asumo que los tacones de aguja fueron creados como parte del fetichismo masculino y que ralentizan y limitan mi movimiento, si transgredo el significado original del tacón y a mí esos centímetros de más y la postura que adopto con ellos me dan seguridad cuando a mi se me antoja, ¿qué problema hay? El tema es tan delicado como complejo y no pretendo dar una solución al respeto. Porque soy consciente de que también muchas mujeres en sus casas o comunidades no tienen la posibilidad de elección, clave en un este asunto. Sin embargo, y precisamente, considero que la principal libertad que deben garantizar las autoridades a la ciudadanía es la que concede el conocimiento, la información. Y ya una vez sepamos qué nos echamos encima de nuestra piel, por qué y para qué, decidamos.