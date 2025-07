Los 10 estrenos más destacados de agosto en las salas de cine

Nuestra lista de títulos destacados entre todos los que este mes se estrenan en los cines incluye una plétora de secuelas, 'remakes' y 'reboots' -en algún caso, todo eso a la vez- de películas y sagas de probado éxito comercial, la adaptación parcial de una de las grandes obras de la literatura universal y, sorpresa, dos ficciones -un drama iraní y un relato de terror australiano- que no adaptan ningún libro, ni dan continuación a otra película, ni se basan en una propiedad intelectual previamente establecida.

Hasta entonces conocidos como una pareja de 'youtubers' australianos idénticos, en 2022 los Philippou dirigieron una de las películas de terror más pavorosas de los últimos 20 años, 'Talk to me'. Ahora, mientras preparan su secuela, estrenan una nueva incursión en el género igual de sangrienta y desgarradora, centrada en una joven con discapacidad visual y su hermano adolescente que, tras una tragedia familiar, recalan en un hogar de acogida. Aunque su tutora parece amable -demasiado amable, de hecho-, no tarda en revelar su verdadera cara cuando los chicos son testigos accidentales de un extraño ritual.