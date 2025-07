Los Latin Grammy y vender polos en Alaska

Lo de los Latin Grammy en Andalucía sonaba regular desde el principio pero ahora, a unos meses de que termine oficialmente la vinculación entre la Junta y Academia de Grabación Latinoamericana, tiene todas las trazas de broma pesada. ¿Se acuerdan de aquel acuerdo que establecía una relación entre ambas instituciones de tres años y que se traduciría en 15 actividades a lo largo y ancho de la Comunidad? Bien, pues termina este año y no sé ustedes pero yo, desde luego, no he sentido mucho el dembow por aquí. Y no me refiero sólo a Málaga.

Porque el balance de resultados del pacto se puede resumir grosso modo en: la celebración en Sevilla de la gala de los premios de la música latina en 2023, una Latin Grammy Session en Málaga (con Mala Rodríguez, Beret y, menos mal, un artista latin actual y con predicamento Feid), un bolo flamenco en Granada (con, atención, Niña Pastori, Omar Montes y Lola Índigo), un tributo a Paco de Lucía en Cádiz (pasaron por allí Pepe de Lucía, India Martínez y María Toledo, entre otros) y, acaban de anunciar, un homenaje a «las leyendas musicales de Andalucía» que fichará a David Bisbal, Manuel Carrasco, Vanessa Martín e India Martínez (again). Como ven, vienen unos señores de Miami y Las Vegas, no por convicción sino por pasta, para vendernos las bondades de nuestra música comercial, la española, como si no las conociéramos ya, como si Bisbal no hiciera conciertos aquí ni saliera en 'La Voz Kids'. Esto, creo, es lo más cerca que se ha estado de vender polos en Alaska.

Cifras

Es algo que suele ocurrir: cuando se presentó aquel acuerdo entre la Academia latina y el Gobierno andaluz, no se facilitaron las cifras de manera precisa (si es que se facilitan en el caso de estos megaacuerdos: ¿alguien sabe cuánto ha costado el acuerdo para hacerse con la franquicia de la Comic-Con de San Diego?), pero lo cierto es que la Junta de Andalucía, Fondos FEDER mediante (cómo no), apoquinó algo más de 18 millones de euros sólo por que se celebrase en Sevilla la gala del 2023 (justificadísimos después por los magos de los retornos, intangibles y valores de marca). Me gustaría saber el montante total de la iniciativa, el que incluye las 14 actividades restantes, las de los homenajes a Paco de Lucía y lo buena que es la música andaluza. Bueno, la verdad es que casi mejor no saberlo que luego uno se irrita.

Por cierto, quizás se pregunten algo los más perspicaces de ustedes: si el acuerdo aquel era para tres años por qué no se han celebrado las galas del 2024 y 2025 en Andalucía (no haría falta que fuera en Sevilla), que al fin y al cabo es lo que llama la atención? Pues la del 2024 se organizó en Miami (desconozco la razón) y la del 2025 tendrá lugar en Las Vegas, su sede habitual, por aquello de que esta temporada los Latin Grammy celebran su primer cuarto de siglo.

El caso es que en la Junta deben de andar muy contentos con el resultado del convenio porque Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior, dice que lleva meses negociando la prórroga del acuerdo para que los Latin Grammy vuelvan a nuestra tierra. Deben de estar muy buenos los polos ésos. A ver si alguien les dice que esto no es Alaska.