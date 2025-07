El público del Grec hace un balance positivo de la última edición del festival pero pide mejoras

La 49ª edición del festival Grec que está a punto de concluir ha suscitado entre el público valoraciones de todo tipo, aunque abundan los juicios positivos. En general, la gente para la que ir al Grec forma parte de una tradición asegura habérselo pasado bien; a nadie le gusta equivocarse cuando va a ver un espectáculo, pero la mayoría del público, especialmente quienes arriesgan más en sus elecciones, saben que esa posibilidad forma parte del juego. Estos son algunos testimonios

Nicoleta Ventura Márketing y artista de circo. 36 años. "He visto cuatro espectáculos. El que más me ha impactado es el de 'People watching', de la compañía canadiense Play Dead. Las otras propuestas que he visto no me han impresionado tanto. Sigo el festival desde hace tres años y este año me ha gustado menos".

César Carcaboso Interiorista. 32 años. "El espectáculo de Play Dead me ha sorprendido. Es maravillosa esa mezcla de circo y danza. Especial, precioso. Es lo único que he podido ver este año en el Grec, un festival que aporta mucho a la ciudad y que es importante para que Barcelona sea un referente artístico. Cada vez innova más y espero que siga así".

Carlos Díaz Cuadros Abogado. 35 años. "Cada año intento disfrutar del Grec con espectáculos de diferentes culturas y géneros. En total habré visto cuatro espectáculos y en general me han parecido interesantes. 'Medea's Kinderen' fue muy intensa pero muy buena y Max Richter me encantó también en el Grec. La inaugural de Pomme, no, me pareció sosa, con poca sustancia. Me gustaría que el programa saliera antes porque no da tiempo a mirarlo bien antes de comprar entradas, porque con el bono regalo no tienes muchos días".

Carles Castro Redactor publicitario. 32 años. "Este año es el primero que he visto una propuesta de circo-danza con 'Le Petit Cirque', que me pareció una propuesta muy tierna y emotiva. La 'Medea' de Milo Rau no me llegó tanto, aunque escénicamente era contundente y técnicamente, una maravilla. En este Grec me he emocionado tanto como en los anteriores".

Ramon Balcells Profesor universitario. 33 años. "El Grec es el mejor plan del verano en Barcelona, independientemente de lo que veas. Este año solo he ido a dos obras, 'Dos Hidalgos de Verona' y 'Medea's Kinderen'. No he acertado. La primera me habría gustado verla en otro escenario, porque el Grec le iba grande a su escenografía minimalista. El próximo año me decantaré por montajes catalanes porque he sentido cero conexión con los que he visto en este Grec".

Ariadna Trabajadora de museo. "Nos ha gustado 'Oh!pera', en el Liceu; la Medea de Milo Rau, e 'Historia del amor', de Señor Serrano, en el Lliure de Gràcia. También 'Hécube, pas Hécube', con la Comédie Française, muy interesante. Este año nos ha gustado lo que hemos visto y eso que solemos arriesgar."