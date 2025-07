Pinturas de Sijena, en directo: última hora sobre el traslado y devolución de los murales de Catalunya a Aragón

Sobre la colaboración

La consejera Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, espera que la colaboración del MNAC sea "real, efectiva y activa" y que a los técnicos aragoneses no se les ponga "ningún obstáculo", algo que le fue confirmado por su homóloga catalana, Sònia Hernández. Por su parte, el presidente catalán, Salvador Illa, reprochó al presidente de Aragón, Jorge Azcón, que dijera en una entrevista en La Razón que Illa le prometió colaboración en el traslado de las pinturas, pero que luego ha visto que la actitud de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura, que forman el patronato, "ha sido la radicalmente contraria". "Hay dos posibilidades, que me mintiera o que no controle los organismos de Cataluña. Las dos son negativas", apuntó Azcón. "Yo no miento. Él no lo sé", ha replicado Illa en declaraciones durante su viaje oficial a China, para añadir a continuación: "El presidente de Aragón lo que tendría que empezar a hacer es agradecer a las autoridades de Cataluña y concretamente al MNAC la preservación de unas pinturas que, si no fuera por el MNAC, hoy no existirían".