El MNAC niega que los técnicos de Aragón fueran recibidos con "tensión" o "restricciones" y les espera hoy y mañana

Los tres técnicos enviados por Aragón este pasado lunes al MNAC para ejecutar la sentencia que obliga a devolver las pinturas de Sijena continuarán trabajando hoy martes y mañana miércoles en el museo catalán, centrados desde hoy en las paredes de la sala capitular del Monasterio de Sijena. Son las pinturas más delicadas y cuyo riesgo de conservación más elevado es. Ayer empezaron por los murales profanos, cuya manipulación no reviste tanto riesgo. Comenzaron a la 11 de la mañana tras acceder al MNAC por una entrada distinta a la ocupada por la treintena de manifestantes convocados la ANC contrarios a la devolución de las pinturas, cercana al aparcamiento. Salieron del museo a las seis de la tarde, siete horas después.

Los tres técnicos enviados son una asesora externa contratada por el gobierno aragonés, la conservadora-restauradora Natalia Martínez de Pisón y dos miembros del Laboratorio de Fotogrametría de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Además de recabar informes del MNAC sobre la conservación de las pinturas del Sijena, la principal tarea a realizar estos días es una fotogrametría de las pinturas, una fotografía de elevadísima resolución que permite obtener detalles muy específicos del color de los pigmentos. El Laboratorio de Fotogrametría Arquitectónica (LFA) de la Universidad de Valladolid ha realizado recientemente un levantamiento gráfico de las murallas de la ciudad francesa de Carcassonne.

La jornada de ayer empezó con cierta tensión provocada por los concentrados en una de las entradas del museo para evitar el acceso de los técnicos aragoneses. Desde la ANC, Lluís Llach y la ex consellera de Cultura y ex presidente del Parlament, Laura Borrás, afirmaron que la sentencia del Tribunal Constitucional es catalanofóbica y que devolver las preciadas a Sijena es “expolio”. Las declaraciones no terminaron aquí: desde el Gobierno de Aragón, su director general de Cultura, Pedro Olloqui, denunció la “tensión” y “restricciones” a las que el MNAC había sometido a sus técnicos.

Fuentes del MNAC aseguran que la jornada se desarrolló con /esabsoluta normalidad dentro del museo y que los técnicos manifestaron estar “encantados con el trato recibido”, contrariamente a las declaraciones de Olloqui. “No es cierto que se les haya recibido con tensión o restricciones. Se les facilitó una entrada para que pudieran evitar a los manifestantes y en todo momento se les facilitó todo lo que necesitaban”. Los recibió el jefe de seguridad, dadas las circunstancias de la concentración, y se les hizo pasar por una zona que no es la entrada habitual. También les recibió la jefa del Área de Restauración y Conservación Preventiva del museo, Carme Ramells, quien el pasado mayo afirmó que ejecutar el traslado al que obliga la sentencia del Tribunal Constitucional sería como activar “una bomba de relojería”.

Al ser lunes y estar cerrado el museo al público, el equipo aragonés accedió a las salas donde iba a trabajar, la 16 y la 17. Hoy martes y mañana miércoles, al abrir al público, el MNAC abrirá sus puertas con normalidad. Las salas donde estén trabajando se cerrarán al público y, como sucede en ocasiones similares, se habilitará un itinerario alternativo de salida. Tras estos tres días de trabajo, el calendario de ejecución se retomará pasado el mes de agosto. La jueza dio la semana pasada diez días hábiles al MNAC para presentar su propio cronograma y esa fecha vence el 5 de septiembre, el último día en el que el museo catalán podrá presentar nuevos argumentos (previsiblemente en forma de nuevos informes encargados a expertos internacionales) y su propio cronograma para defender la que ha sido su posición: la voluntad de acatar la sentencia que les obliga a devolver las pinturas y al mismo tiempo, la imposibilidad de hacerlo garantizando su buen estado.