Gustavo Dudamel enamora al Liceu con un 'West Side Story' de lujo

El Gran Teatre del Liceu ha coronado la temporada con una fantástica versión en concierto semi escenificada del musical 'West Side Story' de Leonard Bernstein protagonizada por primeras espadas de la lírica. El director venezolano Gustavo Dudamel demostró una gran compenetración con los músicos de la Orquesta Sinfónica y el Coro del Liceu, los protagonistas de esta versión de lujo con grandes figuras de la lírica. El tenor peruano Juan Diego Flórez debutaba en el rol de Tony, el chico de los Jets que se enamora de la puertoriqueña María, encarnada por la norteamericana Nadine Sierra, soprano todoterreno que volvió a encandilar a los liceístas.

No es fácil adaptarse a las cambiantes dinámicas de la partitura pero Flórez, muy aplaudido en todas sus apariciones, superó con éxito en su debut como Tony. El cantante que se había dedicado a la canción popular en sus inicios adaptó muy bien su voz tenoril al musical. Lo dio todo en 'María', recibida con una gran ovación y fue a más tanto en solitario como en los dúos junto a Sierra, sensacional ella tanto a nivel de voz como actoral. Había mucha química entre ambos. Pese a no haber escenografía, su historia de amor a lo 'Romeo y Julieta' del siglo XX llegó al público del Liceu con una fuerza impresionante. Se notó el gran trabajo de la orquesta liderada por un inspirado Dudamel, un especialista en esta obra que sacó todo el swing, el jazz y latinidad a un conjunto formado por 47 músicos compenetradísimos con el maestro venezolano, como los 55 del coro. Una gozada verlos en acción.

En el divertido número 'America' brilló el reparto femenino de las puertorriqueñas. Lo único que sobró fue el vestuario de boda de las amigas de Anita y María. Pero claro, hay que tener en cuenta que en esta versión de lujo a los Jets los vistieron de chaqué en lugar de con ropa deportiva. Eso y la falta de dramatismo teatral en la escena final es el único pero que se le podría poner a esta versión. Pero la música lo tansmitió todo con una fuerza brutal.

El Gran Teatre del Liceu cierra su temporada con el musical 'West Side Story', de Leonard Bernstein, en una versión sinfónica dirigida por Gustavo Dudamel (c) y protagonizada por Nadine Sierra (i) y Juan Diego Flórez (d). / Andreu Dalmau / EFE

El reparto estuvo fanstástico, empezando por Jarrett Ott, barítono norteamericano encarnó con gallardia a Riff, el líder de los Jets, la banda rival de los puertorriqueños Sharks, donde destacó la mezzo Isabel Leonard como Anita. Destacó tanto en el número cómico de 'America' y también junto a Sierra. Ambas pusieron la piel de gallina con 'A boy like that' y 'I have a love' en la parte final.

La sorpresa llegó con 'Somewhere', una de las piezas emplemáticas de esta obra maestra, una de las preferidas de Bernstein que en su día grabó Marilyn Horne, que fue interpretada por Sondra Radvanovsky. La diva que ha cantado 'Aida', 'Tosca' y 'Norma' en el Liceu no estaba anunciada y su aparición fue aplaudidísima al acabar la función. Un final apotéósico que obligó a salir hasta más de tres veces a todo el reparto.

Esta versión de 'Romeo y Julieta' adaptada al Nueva York de mediados de los años 50 del siglo pasado sigue resonando. 'West Side Story' es un clásico que gana enteros con cantantes operísticos capaces de adaptarse a los matices y dinámicas de de esta exigente y vibrante partitura. El propio Bernstein dirigió la grabación de la primera versión operística del musical con Carreras y Kiri Te Kanawa en 1984. Dudamel ha buscado su propia versión en el Liceu, fiel al original pero a su manera. ¡Bravo!