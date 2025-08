Miguel Adrover: ¿quién es el diseñador que se niega a vestir a Rosalía por no denunciar el genocidio en Gaza, justo antes de estrenarse su documental producido por C Tangana?

"Haciendo "lo correcto"... El silencio es complicidad, y más aún cuando tienes un gran altavoz donde millones de personas te escuchan cuando cantas. Por eso tienes la responsabilidad de usar este poder para denunciar este genocidio. Rosalía, esto no es nada personal. Te admiro por todo tu talento y por todo lo que has logrado. Y creo que ustedes son mucho más que esos artistas que solo se dedican al espectáculo y al entretenimiento. Ahora tenemos que hacer "Lo correcto". Con este texto con mención a Rosalía, una de las divas más grandes de la actualidad, se ha presentado para la mayoría y por todo lo alto el diseñador Miguel Adrover.

El diseñador ha subido también una captura de un correo intercambiado con una persona del equipo de Rosalía, en el que se lee una conversación en la que se le pide un 'look' que la cantante necesitaría para septiembre-octubre de este año. Es la prueba del encargo que ha rehusado por su conciencia política.

Documental producido por C Tangana

Se da la circunstancia de que la viral cancelación a Rosalía coincide con el estreno del documental sobre el mismo diseñador producido por C. Tangana.

Varios usuarios han criticado en el mismo perfil de Adrover que haya expuesto y señalado a Rosalía por no posicionarse públicamente en favor de Palestina, y no usar la misma vara con otros artistas que tampoco lo han hecho, como el mismo C Tangana, a la postre expareja de la diva catalana y fundador de la productora Little Spain, encargada de 'The Designer is Dead', la nueva cinta sobre el diseñador mallorquín.

El filme, que dirige el español afincado en Nueva York Gonzalo Hergueta y cuyo productor ejecutivo es Juan Pérez de Rozas, cuenta con la participación del propio Adrover, al que han filmado durante los últimos cuatros años en su Mallorca natal. La cinta se estrenará el próximo viernes, 1 de agosto, en la 15ª edición del festival de cine Atlàntida Mallorca Film Fest de Mallorca, en la Misericòrdia de Palma.

La polémica, pues, está servida.

Un 'realista' de la moda

Aunque tiene una trayectoria de décadas de éxios, para muchos el nombre de Miguel Adrover Barceló (Calonge, Baleares, 1965) puede resultar nuevo. Sin embargo, es un viejo conocido de la industria de la moda, un vanguardista, que ha marcado la senda de muchos. Es, ni más ni menos, que el Premio Nacional de Diseño de Moda que en octubre de 2018 le fue concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Forma parte de los 'realistas' de la moda, y se le considera vanguardista tanto en Europa como en EEUU. Se caracteriza por el uso de prendas recicladas y sus mensajes poderosos y polémicos.

Autodidacta, a los 11 años dejó la escuela para trabajar en la granja familiar ayudando a recolectar almendras. De ahí bebe el imaginario de su obra, de la gente de su pueblo y de sus familiares, sus padres, Miguel y María, y su hermano Toni, que es pescador y mecánico. Pero Adrover tuvo la fortuna de viajar de adolescente a Londres, donde se empapó de los movimientos culturales y musicales, como el punk, los 'new romantic' y toda la escena 'underground'.

Regresó a su pueblo convertido en un personaje singular, con cresta y pelo de mohicano, y hasta formó una banda, llamada Viacrucis. En los 90 se fue a Nueva York a abrir su horizonte. Tras hacer prácticamente de todo, desde conserje o fregar suelos en Queens, comenzó a destacar como diseñador por sus prendas recicladas. Y se hizo un nombre entre la escena neoyorquina. Se hizo muy amigo de Alexander McQueen.

Reivindicativo desde su primera colección

Se unió al sastre americano Douglas Hobbs en 1995 para abrir la tienda Horn (en el East Village), que se convirtió en lugar de culto para los modernos y los diseñadores más vanguardistas. Cuando el establecimiento cerró, en 1999, lanzó su primera colección titulada 'Manaus-Chiapas-NYC', que se presentó en el teatro latino en Lower East Side de Nueva York. Su concepto hablaba de una mujer expulsada de su entorno, luchadora y fuerte. En ella, presentó por primera vez su reconocido diseño de la camiseta de 'I love NY'. También una falda hecha a partir de un bolso Louis Vuitton deconstruido.

Esta colección fue un éxito total y generó cinco millones de dólares en ventas 'retail', lo cual atrajo al grupo Pegasus Apparel, que más tarde apostó por sostenerle.

En las siguientes colecciones, Adrover siguió usando logos de marcas como Coca-Cola, Marlboro, Ralph Lauren o el logo de las Naciones Unidas, para criticar el poder de estas marcas y organizaciones. Algunas, como Burberry, le denunciaron por usar sus figuras.

En 2000 le dio de lleno al coranzocito de la todopoderosa editora de 'Vogue', Anna Wintour, con su segunda colección, 'Midtown', sobre las diferentes clases y mezclas de genntes de la Gran Manzana, incluidos los sin techo.

Adrover tiene una gran capacidad de anticiparse a las convulsiones sociales, y le encanta que su ropa se relacione con la agenda política y social de su tiempo.

Investigado por la CIA

En 2001, Adrover sacó una colección inspirada en la cultura árabe y el Oriente Medio tras pasar seis semanas en Egipto. La colección se presentó dos días antes del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Fue una casualidad fatídica, porque este hecho acabó con su sueño americano.

Mujeres con burka y estampados como el de la kufiya palestina subieron a la pasarela, pero, tras el 11-S, Adrover fue acusado de romantizar la cultura talibán, e incluso lo llevaron a una investigación de la CIA. Negó, por supuesto, saber que sucederían los atentados, y lo pasó muy mal por lo mal que se había interpretado su colección y aquella coincidencia.

El grupo Pegasus Apparel entró en bancarrota y, claro, dejaron a Adrover. Dejó de vender. Se retiró a Egipto, se compró un carro y un caballo y se ganó la vida como taxista en Luxor.

Vuelta a Calonge

En 2004, de vuelta a Nueva York, sacó otra colección, pero no podía ni pagar los envíos. Fue un auténtico desastre de ventas. En diciembre de aquel año dejó EEUU y regresó a su pueblo, Calonge.

Poco tiempo después inició una colaboración con la marca alemana de ropa ecológica Hess Nature que perduró hasta 2013. En 2010 presentó una nueva colección en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York.

En 2018, cuando el Ministerio le concedió el Premio Nacional de Diseño de Moda, resaltó de él "el profundo impacto que ha causado en el mundo de la moda, por el compromiso social y la capacidad reflexiva de su trabajo, y por la vigencia atemporal de su discurso en el marco de la creación contemporánea. Artista iconoclasta ampliamente reconocido por la crítica internacional, su huella sigue presente en la vanguardia de la moda".