Buenas noticias para Morad y Quevedo: lo que dice Spotify

A Bad Bunny le bastaron 24 horas para vender 12 estadios. La cultura pop global ya no se entiende sin la música latina liderada ahora por el artista puertorriqueño que ha empezado su gira mundial en su tierra, Puerto Rico, donde ofrece 30 conciertos.

Los artistas españoles también están en auge más allá de las fronteras españolas y están experimentando una creciente proyección internacional. Así lo ha dado a conocer la plataforma musical Spotify, que ha elaborado una lista de las 30 canciones en español más escuchadas a nivel internacional.

Hasta seis temas de Quevedo

Quevedo es el artista español con más canciones escuchadas en el extranjero en lo que va de año. En la lista aparecen hasta seis temas suyos: 'Soleao', junto a Myke Towers, que es la sexta más escuchada; 'Yo y tú', con Ovy on the drums y Beéle; 'Romeo y Julieta', junto a Eladio Carrión; 'Still luvin', con Delaossa y Bigla the kid; 'Nena sad remix', con Oro600, Pablo Chill-E y Duki; y 'Guaya', con Lucho RK.

Solo una de estas canciones es una producción exclusivamente española, lo que denota la importancia y el tirón que tienen los artistas latinoamericanos. Clave, pues, las colaboraciones con estos artistas.

El segundo artista nacional con más escuchas fuera del territorio es Morad, que se cuela con hasta cuatro canciones en la lista. Ahí están 'Corazón Puro', junto a Rvfv y Rels B, la tercera más escuchada; 'RS6', con Dystinct; 'Olvidar' y 'Tutto Bene'.

La canción más escuchada en el extranjero, sin necesidad de colaboraciones, es 'Super', de la rapera barcelonesa BB Trickz. Las otras dos artistas mujeres españolas en la lista son Lola Índigo y Lía Kali. Pese a que tan solo 5 son mujeres de los 20 artistas españoles que forman la lista, las dos canciones más escuchadas pertenecen a BB Trickz y a Bad Gyal con 'Angelito'.

El género urbano predomina en la lista, con artistas como Omar Courtz, JC Reyes, Dei V, Milo J, aunque también destaca la presencia de artistas españoles como Aitana, que logra tener presencia con hasta tres canciones de su nuevo disco 'Cuarto Azul' y sitúa a '6 de febrero', 'Segundo intento' y 'Sentimiento natural', entre las más escuchadas.