Pinturas de Sijena, en directo: última hora sobre el traslado y devolución de los murales de Catalunya a Aragón

Interés particular

Lo que no puede hacer el MNAC, ha dicho Tomasa Hernández, es esconder un interés particular "bajo el barniz de proteger algo único y universal". Y es que, ha reconocido, al museo catalán le causa "un quebranto", también económico, desprenderse de lo que es "su espina dorsal", unas pinturas de gran valor y consideradas por algunos historiadores la 'Capilla Sixtina del románico europeo'. Su obligación, por tanto, es colaborar con informes para decir cómo ejecutar el traslado para minimizar riesgos, porque el Gobierno de Aragón quiere hacerlo "de manera impecable" y no va a aceptar que se diga que es imposible.