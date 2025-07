Jaume Ripoll (Filmin): "Juntar a Marina Abramović, Isabelle Huppert y la reina Letizia fue uno de esos momentos que dan sentido al Atlántida Film Fest"

Cofundador y director editorial de Filmin, Jaume Ripoll (Palma, 1977) calienta motores para el Atlántida Mallorca Film Fest, el festival en Mallorca que impulsó y gana peso entre los cinéfilos. En su decimoquinta edición, se celebra entre el 25 de julio y el 3 de agosto.

-¿Qué marca la diferencia en este Atlántida Mallorca Film Fest?

-Nuestra madurez como festival híbrido. Nacimos hace 15 años como festival online y desde hace diez somos también un festival clásico, presencial, que se ha consolidado en Mallorca.

-A nivel de contenido, ¿cuál es el plato fuerte de este año?

-Aunamos talento conocido, estrellas emergentes y propuestas innovadoras. Celine Song, la directora de ‘Vidas Pasadas’, viene a Mallorca para el estreno en España de ‘Materialistas’, con Pedro Pascal y Dakota Johnson. Tenemos también a Gustavo Dudamel y María Valverde, con el documental ‘El canto de las manos’, el debut como directora de la actriz. Asistirá la directora de ‘Put Your Soul on Your Hand and Wall’, Sepideh Farsi, el documental del que más se ha hablado en el Festival de Cannes. Estuvo trabajando dos años con una fotoperiodista de Palestina, Fatima Hassouna, que fue asesinada junto con su familia por un bombardeo del ejército israelí en Gaza, dos o tres semanas antes del estreno. Tom Blyth, el actor de ‘Los Juegos del Hambre’, estará presentando ‘Incógnito’, que ha ganado Sundance. Y Lily McInerny asistirá con el remake de ‘Bonjour Tristesse’. Junto a ellos habrá gente como C. Tangana, con su nuevo documental sobre el diseñador Miguel Adrover, y Samantha Hudson, con su nueva serie sobre arte contemporáneo. Entre otras muchas novedades.

-También estáis de aniversario en Filmin, que ha cumplido 18 años. ¿Cómo vivís esta mayoría de edad?

-Con la misma energía y jovialidad que teníamos desde hace ocho años, cuando Filmin ya empezó a ser una compañía rentable. Y con el reto de seguir siendo relevantes en un entorno competitivo y eso no es trivial. Cuando empezamos éramos los únicos, hace diez años llegó Netflix y desde hace cinco hay multitud de plataformas globales con capacidad casi ilimitada de inversión en marketing y en obras. Tenemos una posición relevante, pero debemos seguir siendo capaces de adquirir obras en exclusiva, trabajar en la producción original y llegar al público.

-¿Aún busca Filmin comprador?

-Filmin ha cambiado de accionistas varias veces a lo largo de su vida. Hace cinco años los fondos de inversión pasaron a formar parte de la mayoría accionarial de Filmin y se hizo público que buscaban hacer crecer Filmin vía venta o vía adquisición de partidas de acciones. Ese proceso sigue en marcha, pero a nivel de usuarios y de industria no hay ningún cambio.

-Hoy en día hay multitud de plataformas. ¿Cuál es el sello identificativo de Filmin?

-Calidad, diversidad y profundidad. Filmin es la única plataforma del mundo con 15.000 títulos que van desde los orígenes del cine, Méliès o Chaplin, a las últimas novedades como ‘Blossoms Shanghai’, la serie de Wong Kar-Wai que es todo un fenómeno en China.

-Heredó el videoclub Casablanca y fue pionero en adivinar que las plataformas eran el futuro del audiovisual. ¿Hacia dónde va ahora?

-Hace 18 años Internet era una oportunidad, ahora es una realidad, un agente imprescindible para la producción y el canal de distribución y de visionado mayoritario de cine mundial. Como espectadores y como gestores de la plataforma ahora nos enfrentamos al reto de la abundancia. Hoy no tenemos un problema de escasez de obras, sino de escasez de tiempo. Hemos de seducir al espectador. Por eso en Filmin hay obras que no apelan a la repetición de una fórmula, sino a la variación de esa fórmula. En un momento en que todo se parece, sienta bien ver cosas que no has visto nunca.

-Ante la sobreproducción, las nuevas generaciones quizás necesitan prescriptores, ¿no?

-Algo muy bello es que nuestro público ha crecido en edad, pero también en juventud. Tenemos público más mayor y público más joven. Más mayor porque descubrió cómo utilizar las plataformas a partir de la pandemia. Y también jóvenes que encuentran en Filmin la puerta de acceso a la cinefilia. Eso habla de la salud que tenemos como plataforma.

-Estuvo en los albores de la ESCAC. ¿Cómo ha cambiado el audiovisual español desde entonces?

-Sí, en la tercera promoción. La ESCAC y otras escuelas de cine han sido fundamentales para dar sentido a la palabra industria del cine español. Hace 25 años el cine español era un coto de pocos al que difícilmente uno podía tener acceso. Hoy mueve millones de euros y contrata a decenas de miles de personas. Por tanto, quien quiere empezar en esa industria lo tiene mucho más fácil. El cine español de los noventa, casi siempre empezaba y acababa en España. El cine español actual nace en España, pero acaba en el mundo.

-¿Cómo ve el impacto de la inteligencia artificial en la industria audiovisual?

-La inteligencia artificial ya está en nuestro día a día, debemos asumirlo. Y diferenciar la inteligencia generativa, que afortunadamente no crea obras audiovisuales de valor de momento, de la IA como una herramienta más. Nos puede ahorrar tiempo y esfuerzo para hacer traducciones o ajustes de la imagen, pero debe regularse en la parte creativa. Tiene que haber un marco que proteja a los autores, los derechos de quienes han creado las obras.

-Ha escrito un libro, guiones, ha montado Filmin y un festival de cine y es de los pocos mallorquines que aparece en las listas de los más influyentes. ¿Qué le queda por hacer?

-A nivel personal, vivir en el extranjero, Londres o Roma sería un sueño. Y a nivel profesional mejorar año tras años las versiones de lo que hago, de lo más bonito de Filmin y Atlántida es que la energía sigue inalterable y no entramos en una dinámica continuista.

-¿Cuál ha sido el momento del Atlántida Mallorca Film Fest en el que ha pensado, ‘solo por esto valió la pena’?

A nivel imagen, la gala de clausura de hace tres años, donde juntamos a Marina Abramović, Isabelle Huppert y la reina Letizia. A nivel personal, la proyección de ‘No other Land’: después de mucho trabajo diplomático, conseguir que explicasen de primera mano lo que estaba ocurriendo en Cisjordania ya dio sentido al festival.