Gustavo Dudamel, Nadine Sierra y Juan Diego Flórez, trío estelar para 'West Side Story' en el Liceu

Apenas quedan entradas para ver uno de los eventos del año: el musical ‘West Side Story’ de Leonard Berstein interpretado por figuras de la lírica como Nadine Sierra y Juan Diego Flórez -que debuta en esta obra- en los roles principales de María y Tony, dirigidos por Gustavo Dudamel frente a la Sinfónica del Liceu. Mañana ofrecerán el primero de los dos conciertos previstos en el Liceu y el jueves, el segundo y último.

Dudamel se ha convertido en un especialista en 'West Side Story'. Trabajó con Steven Spielberg en la última adaptación del musical al cine y acaba de regresar de dirigir a la Filarmónica de Berlín con un programa que incluida las ‘Danzas sinfónicas’ una vibrante pieza surgida de una selección de pasajes de este musical. "West Side Story es una obra maestra", ha reconocido Dudamel que desde muy joven se identificó con ella.

Ya cuando empezaba su carrera en Venezuela dirigió el animado 'Mambo', ha recordado en la presentación de esta producción en concierto del Liceu que despide la temporada con este gran éxito de taquilla. "Es una obra que se adapta a todos los momentos, una obra atemporal que se vive con la misma pasión en cualquier circunstancia", ha dicho Dudamel. La interpretación contará con algo de microfonía, es necesario porque la orquesta es completa y todo suena a lo grande con ella. Cuenta con un fenomenal reparto que se completa, entre otros, con Isabel Leonard como Anita y Jarrett Ott como Riff, mejor amigo de Tony y líder de los Jets y Milan Perisic como Bernardo, líder de los Sharks, la banda de los puertoriqueños.

"Esta obra me acompaña desde muy niño. El 'Mambo' especialmente se convirtió en un emblema de la juventud musical cuando lo hacíamos con la la Orquesta Simon Bolívar cuando éramos infantiles y juveniles. También he interpretado muchísimo sus 'Danzas sinfónicas'. Es una obra con la que te sientes identificado seas de donde seas", ha destacado Dudamel. "Todos esos ritmos y colores del jazz latino hacen que la obra tenga una luz y un espíritu especial". Ha hecho la obra entera como musical, como ópera y como película. "En todas las dimensiones es una obra única, muy rica. Como decía Juan Diego, se ve el genio de Bernstein en cada nota, en el uso de los colores en los instrumentos".

'West Side Story' se estrenó como musical en 1957 con libreto de Arthur Laurents (1917-2011) y letras del añorado Stephen Sondheim (1930-2021). Fue llevada de los escenarios a la gran pantalla por Robert Wise en 1961 con enorme éxito: obtuvo diez Oscar, incluido el de Mejor Película.

En el Liceu se seguirá la versión que Bernstein sentía más suya, la que él mismo grabó en 1984 con José Carreras y Kiri Te Kanawa. Dudamel es consciente de la resonancia de esta obra sobre bandas rivales en una gran ciudad que refleja las dificultades de integración de los latinos en EEUU.

"Vivimos un gran dilema mundial respecto a la inmigración"

Con la persecución de inmigrantes latinos en EEUU 'West Side Story' cobra una nueva dimensión. Para Dudamel "la obra ha trascendido y refleja no solo un país. Vivimos un gran dilema mundial respecto a la inmigración. La piedra con la que el humano choca constantemente es que hay que llegar a un conflicto para entender que no hay un problema como tal." Y en esta obra se explica a partir de la historia de dos jóvenes que se enamoran aunque pertenecen a dos grupos rivales que se están enfrentando por un mismo territorio, en este caso el West Side de un Nuev York en construcción donde llegaban muchos migrantes latinos que los locales denigraban y sentían como una amenaza . "Al final tiene que suceder algo terrible para que se den cuenta que son lo mismo: que cada uno con su cultura pertenece a ese mismo sitio. Es un tema bastante delicado y complejo con lo que está sucediendo. Refleja lo que no debemos hacer", ha reconocido el director que lleva años al frente de la LA Phil y será el próximo director de la Filarmónica de Nueva York que también capitaneó Bernstein entre 1958 y 1969.

Los artistas bromearon con el hecho de que las identidades de los roles están invertidos pues Sierra, que es norteamericana, encarna a una puertorriqueña y Flórez, peruano, encarna a un norteamericano. El tenor ha tenido que esforzarse en perfeccionar su acento en inglés con ayuda de ella y la cantante ha agradecido los consejos de él para mejor su acento latino.

La Fundación Leonard Bernstein no ha cedido los derechos a la plataforma Liceu OPERA+ para la grabación y retransmisión de esta producción.