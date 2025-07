'Estrany riu', el debut 'fluvial' de Jaume Claret, desemboca en el Festival de Venecia

'Estrany riu' es el primer largometraje de Jaume Claret, cineasta catalán formado en la Elías Querejeta Zine Eskola de San Sebastián, y competirá en la sección 'Orizzonti' de la Mostra de Venecia, que se inaugura el próximo 25 de agosto. Es una sección dedicada a la búsqueda de nuevos y jóvenes talentos. Claret, nacido en Barcelona, tiene 27 años y ha tardado cerca de cuatro en escribir, producir, filmar y montar pacientemente esta película 'fluvial' y emocional que tendrá su pistoletazo de salida en el festival veneciano.

La película narra el viaje que realiza una familia siguiendo el curso del Danubio en bicicleta. Posiblemente sea el último que hagan todos juntos. Claret nos comenta que el hecho de que el filme haya sido seleccionado en la Mostra es "como si el Danubio desembocara en Venecia". Es un final de trayecto a la vez que el primer paso hacia el estreno y confirmación de este joven cineasta. Una película como 'Estrany riu', con el devenir de los acontecimientos íntimos relacionado con el curso y el ritmo cadencioso de un río, encaja, según Claret, en un certamen que se realiza entre los canales venecianos.

Conexión veneciana

El director asegura sentirse muy cerca de cineastas italianos como Ermanno Olmi, Luchino Visconti –autor de 'Muerte en Venecia'– o Bernardo Bertolucci, otro motivo más para estar contento de competir en el festival del Lido. Además, Francesco Wens, actor que interpreta a uno de los personajes esenciales del relato, es veneciano. Y para rematar, en lo afectivo, se acaba de confirmar que en otra sección de la Mostra, 'La Giornate degli Autori', será presentada 'Anoche conquisté Tebas', primer largo de Gabriel Azorín, cineasta de la quinta de Claret en Zine Eskola. En un año especialmente brillante para el cine catalán en los festivales, Claret subraya que "se está produciendo un cambio de paradigma y el impacto internacional del cine catalán y español está siendo muy fuerte".

El viaje narrado en 'Estrany riu' es de cambio para todos, pero principalmente para Dídac (encarnado por el debutante Jan Monter), el hijo mayor y adolescente que despierta a deseos y sensaciones distintos. Hay algo autobiográfico en la película, ya que su director hizo viajes parecidos con sus padres cuando era más joven, pero vehiculado, dice, de un modo distinto. "El punto de partida son los viajes y la observación de estos -nos explica Claret-, pero el filme va hacia otro lado, hacia las cosas que podían haber pasado, pero que no ocurrieron". Posibles realidades que no se hicieron realidad: "Me interesa explorar eso de una manera expresionista, con escenas que no son fieles del todo a la realidad".

El de 'Estrany riu' no es un viaje de conocimiento al estilo clásico y tampoco un 'coming of age' tradicional, aunque sí tiene elementos que encajan en estos conceptos narrativos. Alexander, el joven que encarna el veneciano Francesco Wens, es la figura clave: un personaje algo fantasmático sobre el que se proyecta la nueva realidad de Dídac mientras su hermano menor se siente algo desamparado, el padre (Jordi Oriol) recuerda experiencias pasadas en algunos de los lugares que visitan y la madre (Nausicaa Bonnín) flirtea con desconocidos, evocando, también, sensaciones que posiblemente no volverán.

Mentores

Después de una residencia en el programa Ikusmira Berriak del festival de San Sebastián, el proyecto estuvo en la primera edición de la Residència de Guions de l’Acadèmia del Cinema Català, con el guion en fase bastante avanzada. Allí tuvo como mentoras a Elena López-Riera (directora de 'El agua' y 'Las novias del sur'), que fue decisiva en sus consejos para la parte final de la película, y a la realizadora argentina Milagros Mumenthaler ('Abrir puertas y ventanas', 'La idea de un lago'), quien, recuerda Claret, "agitó el guion y trabajó mucho todo el arco narrativo de la madre".

Jan Monter, en una imagen de 'Estrany riu' / Elastica Films

Pero antes que ellas, durante los estudios de Claret en la Zine Eskola, fue fundamental la figura de Michel Gaztambide (guionista de 'La caja 507', 'No habrá paz para los malvados', 'Petra' y 'Cerrar los ojos', entre otras). "Con él hice muchas versiones del tratamiento y aprendí a escribir formalmente un guion", apunta el director.

Claret dirigió en 2023 el cortometraje 'Los Danubios', en el que un escritor recorre el Danubio en busca de su origen. ¿Puede verse como un esbozo de 'Estrany riu'? "No guarda mucha relación, la acción pasa en invierno, en espacios muy similares. En todo caso, me sirvió como trabajo de campo y el director de fotografía del corto, Pablo Paloma, también ha hecho la foto del largo".