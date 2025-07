Diego A. Manrique y el crítico musical escéptico

He leído con deleite el libro de Diego A. Manrique, ‘El mejor oficio del mundo’ (Biblioteca Efe Eme), con ese título tan optimista (¡que comparto!), al que solo cabría añadir como coletilla “siempre y cuando te paguen por él”, vista la zozobra existencial que sufren tanto el gremio periodístico en general como el musical en particular. Pero, como él dice, no venimos aquí a llorar. Estas páginas importan: deslizan unas vivencias y moralejas que, como corresponde a la escritura sobre música, ponen contexto a obras, artistas y escenas, y las hacen más entendibles y, por tanto, disfrutables.

Una constante de Manrique es el fino escepticismo, esa disposición a cuestionarlo todo, y que es hoy, si cabe, más saludable, dada la tendencia en las redes a la brocha gorda. Está el ‘crítico hincha’, dice, contagiado de la polarización histérica del periodismo futbolero. La sobreactuación y ese presumir de compadreo con los artistas. Hoy, mantener a raya los elogios no casa con el entorno digital, donde despierta la atención lo muy estridente, ya sea en clave de ‘fandom’ desbocado o de destrucción con ensañamiento.

El libro trae una cuarentena de historias vividas a las que él siempre saca punta: de la cita fallida con Cohen en Montreal a la noche psicotrópica en ‘chez Sabina’ con Charly García. Sí, las notas en crudo sobre artistas autóctonos son más comprometidas que cargarte el disco de Beyoncé, y Manrique suele transmitir la sensación de que no escribe condicionado por la idea de agradar al personaje. Airea desencuentros con Serrat (cuyas llamadas desde un número oculto todavía le dan susto, y lo entiendo) y reprocha a Alaska que no aprecie la labor de los críticos, cruciales en el despegue ‘pegamoide’. Me saben mal ciertas distancias emocionales hacia Barcelona, enraizadas en el sentimiento de superioridad que en los 70 percibió en los despachos de las disqueras en el Eixample.

Pero, aunque sobrio en su estilo, Manrique ha sabido siempre contagiar entusiasmo, dosificándolo y haciéndolo más caro, e invitándote a ver que, si no te haces con el álbum ‘O gringo’, del francés Bernard Lavilliers, estás cometiendo uno de los errores de tu vida. Hoy echo de menos que evalúe un poco más la música actual en sus columnas en ‘El País’. Deduzco un interés bajo por las nuevas tendencias y hábitos de escucha. Pero el título del libro no es ninguna ‘boutade’ cínica: aquí hay un compromiso, una pasión y una enmienda integral a esa idea, tan actual, de que no hay que poner el trabajo en el centro de tu vida.