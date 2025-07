'Superestar' o Tamara viaja a 'Mulholland Drive'

'Superestar', la original revisión de la biografía de la diva pop que ha cambiado más veces de nombre que HBO, ha puesto patas arriba a las plataformas de streaming en nuestro país. Del mismo modo que Tamara, hoy conocida como Yurena, acaparó la atención de las cámaras en aquella ya lejana televisión de los años 90. Una época en la que yo me alejé de las cadenas generalistas y me reencontré con las series de televisión. Así que solo conocía muy de refilón los pormenores del culebrón protagonizado por la cantante y sus peleas con Arlequín, con Paco Porras, Leonardo Dantés y Loly Álvarez. Si me hubiera interesado el tema, a lo mejor hubiera sabido más, aunque el entretenimiento nacional en aquellos años era el burlarse de ellos e imitarlos. Ni me hubiera planteado acercarme a la serie de Netflix de no ser porque venía de la mano de Nacho Vigalondo y de los Javis (el dúo formado por Javier Ambrossi y Javier Calvo). No me interesaban los personajes, pero sí lo que estos autores tenían que decir sobre ellos.

Del mismo modo que Tim Burton en 'Ed Wood' (1994) homenajeó a quien era considerado uno de los peores directores de la historia del cine, los autores de 'Superestar' han querido restaurar la imagen de alguien que causó la hilaridad como cantante y se convirtió en uno de los estandartes de la televisión basura de la época. Pero 'Superestar' se sale de las convenciones del género y Vigalondo tiene que tomarse ciertas licencias creativas, hasta el punto de que nos encontramos más ante una serie de autor que ante un biopic tradicional. El que piense que va a encontrarse con una comedia de sal gorda ridiculizando a sus protagonistas, seguramente se llevará una decepción. Toda su historia es tan irreal que la trama se adentra, sin abandonar ese tono de comedia, en los senderos del surrealismo. Una historia onírica que está más cerca del universo de David Lynch, recientemente fallecido, con escenas que parecen sacadas de algunos de sus títulos más perturbadores y extraños, como 'Carretera perdida' o 'Mulholland Drive'. Por cierto, 'Mulholland Drive' toma el nombre del barrio donde se encuentran las mansiones de las estrellas de Hollywood. Superestar nos traslada a un universo lynchiano. Un mundo de habitaciones rojas, vestidos de purpurina, desdoblamientos de personalidad y donde lo extraño es lo cotidiano. Madrid viaja a 'Twin Peaks'.

Ingrid García-Jonsson se transforma en Tamara/Yurema no para ridiculizarla, sino para humanizarla y reflejarla como alguien muy vulnerable. En ese juego de realidades alternativas, ¿alguien se ha dado cuenta que la canción que canta en el apoteósico final dice “Cambié, cambié, cambié”? Justo lo contrario del estribillo que la catapultó a la fama. Pero es que también están inconmensurables Secun de la Rosa (una presencia habitual en una serie de los Javis) como Leonardo Dantés, así como Natalia de Molina como Loly Álvarez y sobre todo Rocío Ibáñez como Margarita Seisdedos, la madre de Tamara que siempre vio a su hija como una niña y que se liaba a bolsazos a todo aquel que osaba burlarse de ella. Margarita y Leonardo son dos personajes que, como Tamara, también logran su momento de redención. Todos los protagonistas son juguetes rotos a los que el sistema acaba tirando a la basura una vez que han terminado de ser explotados y ridiculizados.

La propuesta ha sido tan extraña que las audiencias no han sido las que se esperaban para un proyecto de estas características. Aunque ha ocupado posiciones destacadas en los rankings, ha estado alejada de ser el número uno. ¿Ha sido porque el público sabía por dónde iba los tiros, o tal vez porque la historia del personaje ha dejado de interesar a las audiencias masivas? Teniendo en cuenta el éxito de audiencias de Veneno, otro título similar enmarcado en la misma etapa, me inclinaría por lo segundo. La televisión reciente ha dado buenas muestras de que el biopic musical es un género muy interesante para volver a estudiar épocas pasadas desde una nueva mirada, pero desde sus canciones. En los dos últimos años hemos tenido una buena tanda de títulos que dan muestra de ello.

Este mismo año uno de los ejemplos ha sido 'La canción' (Movistar+), la miniserie de Pepe Coira y Fran Araujo que dejaban el thriller al que nos habían acostumbrado en Hierro y en 'Rapa' para contarnos los entresijos de cómo Massiel ganó el Festival de Eurovisión en 1968. Según la serie, fue un encargo del propio Franco y que aprovechó un ambicioso joven ejecutivo de Televisión Española con ganas de ascender. Son los años en los que la Dictadura empezaba a languidecer y la victoria en el festival se convirtió en un símbolo de la apertura del país y la llegada de la modernidad.

Saltamos unos pocos años más en el tiempo, hasta 1975, para otro título estrenado el pasado 2024: 'Camilo Superstar' (Atresplayer). En ella, se nos cuenta el empeño de Camilo Sesto por estrenar en España su versión de 'Jesucristo Superstar'. Interpretado por Alejandro Jato, el cantante encuentra en este musical la vía para romper la imagen con la que está estereotipado. Mientras la canción protesta se va abriendo camino, a él solo le ven capaz de interpretar baladas románticas. La producción contará con el boicot de productores sin escrúpulos y de la extrema derecha.

Si bien estos dos ejemplos han sido biografías mucho más convencionales, 'Superestar' en Netflix ha optado por un camino mucho más arriesgado. Precisamente por tratarse de hechos muy conocidos para gran parte de su público potencial, pero por ese mismo motivo puede que sean ellos quienes más rechacen esta versión tan libre. Para quienes prefieran un tono más nostálgico y más clasicote, en la misma plataforma tienen también un documental que se ha estrenado al mismo tiempo en el que se hace un repaso al fenómeno del tamarismo. El espectáculo debe continuar.