The Beach Boys, dulces tonadas de un verano eterno en la apertura del festival Terramar

Los portadores de la llama del eterno verano, The Beach Boys, inauguraron este viernes la 8ª edición del festival Terramar, de Sitges. ¿Es razonable imaginar una propuesta más pertinente para abrir una programación estival? Los californianos siguen encarnando ese espíritu playero, surfero y ligoncete después de, atención, más de seis décadas, y la fiesta, o el rito, funcionan, como pudimos observar en Sitges, donde congregaron a 1.800 personas valiéndose de su abrumador catálogo de hitos de una era.

A clásicos pop no les gana casi nadie, y ‘Do it again’ encendió la mecha mientras la pantalla se recreaba en imágenes pretéritas de los chicos, y de olas perfectas, bellas surferas y playas que no te las acabas. El imaginario banal de The Beach Boys: hay una cara B, más tormentosa, pero no procede demasiado airearla en estos conciertos portadores de felicidad eterna. La sección de arranque fue arrolladora con sus citas a ‘Catch a wave’, ‘Surfin’ USA’ y la versión de ‘Rockaway beach’, con la que los Ramones homenajearon en su día el estilo ‘beach boy’ desde su playa neoyorkina.

Fueron 32 canciones en hora y 40 minutos, manejadas por una banda de diez componentes que reprodujeron armonías vocales y arreglos con digna fidelidad. Dos superveteranos: Mike Love (84 años) y el teclista Bruce Johnston (83). Voces solistas compartidas con el guitarrista Brian Eichenberger, que a ciertas edades los falsetes son impracticables, y un arma secreta repescada, John Stamos, saltando de la guitarra a las percusiones. El un día actor de ‘Padres forzosos’, forofo de The Beach Boys desde que era un quinceañero, ha colaborado con la banda desde que en 1988 participó en el video de ‘Kokomo’ (la canción más moderna que sonó en Terramar). Le dio con ímpetu a la batería (excesiva incluso) en la siempre deliciosa ‘Don’t worry baby’ y cantó ‘Forever’, trofeo del eterno surfero Dennis Wilson, fallecido (en el océano) en 1983.

Pero el autor de la mayoría de estas perlas no es otro que Brian Wilson, que nos dejó hace unas semanas, el 11 de junio, y Love tuvo a bien anunciar un merecido homenaje (“a mi primo”, dijo en castellano) con imágenes retrospectivas mientras sonaba (grabada) ‘Brian’s back’. No era la noche para que tocaran ‘Til I die’, pero sí sonaron piezas introspectivas como ‘In my room’ y tres citas a la obra maestra ‘Pet sounds’ (1966), en un camino a esas tonadas que no podías escuchar sin levantarte del asiento: ‘California girls’, ‘Good vibrations’, ‘Fun fun fun’… El legado no se extingue.