Los ingresos de Meghan y Harry en peligro tras la no renovación de Netflix del contrato millonario de 100 millones

El acuerdo de varios años de Meghan Markle y el príncipe Harry con Netflix no se renovará cuando expire el próximo septiembre, informa 'The Sun' y amplía la revista 'People'. El duque y la duquesa de Sussex firmaron un acuerdo de 100 millones de dólares con el servicio de 'streaming' en 2020. Ahora, cuando el contrato se acerca a su fin, concluirá sin renovación, informa 'The Sun'. Los ingresos de la pareja 'royal' que abandonó el Reino Unido y se 'exilió' en California peligran, después de que hace un par de años Spotify pusiera fin al acuerdo de 20 millones con la pareja tras solo una temporada de su primer pódcast, 'Archetypes'.

¿Cómo sostendrán ahora su elevado tren de vida los Sussex y sus dos hijos? ¿Habrá nuestros contratos millonarios con productoras o cadenas de televisión? ¿Más biografías torpedo como la de Harry? ¿Volverá su esposa a rodar una telenovela?

Todavía no hay respuestas para estas preguntas, pero sobre el contrato de Netflix, una fuente de Hollywood confirma a 'People' que el acuerdo de producción plurianual de la pareja no se extenderá, lo que refleja un cambio en la estrategia comercial más amplia de Netflix.

"No hay animosidad entre ambas partes. Las cosas simplemente han seguido su curso", explica 'The Sun'.

Acuerdos puntuales

La no renovación del contrato de 100 millones de dólares de Meghan y Harry con Netflix no impide futuras colaboraciones puntuales entre la pareja y el gigante del 'streaming'. De hecho, la segunda temporada de Meghan de 'Con amor, Meghan' se estrenará este otoño en Netflix.

En realidad, es Netflix la que ha cambiado su política de producciones. Lo mismo ocurrió con el acuerdo que firmó con la productora Higher Ground de los expresidentes Barack Obama y Michelle Obama. En 2018 se especuló que también se negoció con una cifra similar de 100 millones de dólares.

Según el último Informe de participación de Netflix, publicado el 17 de julio y que cubre la primera mitad de 2025, la serie se ubicó en el puesto 383º con 5,3 millones de visitas. Mientras que 'Polo', estrenada el 10 de diciembre y producida ejecutivamente por el príncipe Harry y Meghan, fue vista por tan solo medio millón de hogares, ocupando el puesto 3.436.

Cabe señalar que la docuserie de 2022 de la pareja 'Harry & Meghan' sigue siendo el debut documental más visto de Netflix hasta la fecha.

"Netflix fue inteligente al conseguir una gran cantidad de espectadores para su primera serie documental y sabía, siendo realistas, que sería el culmen del contenido de la pareja de Montecito", ha explicado una fuente a 'The Sun'.