Hanif Kureishi, retrato de un escritor despedazado: “Ahora soy un trozo de carne de dominio público”

“Me interesa el envejecimiento como una suma de pérdidas”, dice Hanif Kureishi (Londres, 1954) sin saber que lo que hoy suena, sonaba, a titular se acabará convirtiendo en profecía. Y no precisamente de las buenas.

Porque estamos en 2018, el Brexit empieza a cobrar forma y Kureishi, pelo entrecano y cierto aire de 'rock star' de vuelta de todo, visita Barcelona para promocionar 'Nada de nada', aún hoy su última novela. En ella, el autor de 'El buda de los suburbios' y guionista de 'Mi hermosa lavandería' da voz a Waldo, un envejecido y algo odioso director de cine que intenta sabotear el romance de su esposa con un periodista cinematográfico. En el menú, lo de casi siempre: humor negro, erotismo explícito y despiadado retrato de la sociedad inglesa.

Una de las particularidades de Waldo, sin embargo, es que está postrado en una silla de ruedas. Vive y malvive en su cabeza, lo único que puede mover. “Me interesa el envejecimiento como una suma de pérdidas”, insiste Kureishi sobre su mordaz ajuste de cuentas con el paso del tiempo y las zancadillas de la vejez. “Llevo tiempo dispuesto a morir en cualquier momento. La idea de la muerte me ayuda a vivir y me provoca curiosidad. He perdido vista y estoy sordo de un oído sobre todo cuando hay mucha gente y no logro ver la cara de mi interlocutores”, escribía entonces en las primeras páginas de ‘Nada de nada’.

Barcelona 12/11/2014 icult entrevista con el escritor Hanif Kureishi por su novela La ultima palabra Foto Ferran Nadeu. PUBLICADA EPC 16/11/2014 P 62 -63 / Delegaciones

Manos "rellenas de cemento"

Seis años después, como en una broma pesada del destino, es él quien vive en su cabeza y forcejea con una silla de ruedas por los pasillos del Tesco mientras su manos se resisten a responder. Nada de juguetear con el móvil, no digamos ya de escribir. “Las noto como si estuvieran rellenas de cemento y sin flexibilidad alguna. Se niegan a cumplir con lo que mi cerebro les pide que hagan, y aunque han empezado a recuperar algo de movilidad después de horas y horas de fisioterapia, sigo sin poder hacer nada útil con ellas”, relata en ‘A pedazos’ (Anagrama), escalofriante relato de una caída y un cataclismo e implacable retrato de un escritor despedazado y casi desollado. “Mientras contemplan mi culo, no siento ninguna vergüenza, tan solo un ligero incordio; esto se ha convertido en mi destino y mi vida. Sin toda esta gente no podría salir adelante”, resume al rato Kureishi justo después de que cinco desconocidos hayan irrumpido en su casa para observar y echar una mano en sus cuidados.

Mi mundo ha dado un vuelco inesperado; se ha visto arrasado, reconstruido y transformado, y no puedo hacer nada al respecto. Por no pienso hundirme; sacaré algo valioso de todo esto”

‘A pedazos’ acaba de llegar a las librerías, pero su origen se remonta al día de San Esteban de 2022, cuando el autor anglopaquistaní, 'enfant terrible' del Londres multicultural y delantero centro de aquel ‘dream team’ que Herralde bautizó en los años 80, sufrió un aparatoso accidente en Roma. “Acababa de ver a Mo Salah marcar un gol contra el Aston Villa. Estaba tomando una cerveza cuando sentí un mareo. Me incliné hacia delante y puse la cabeza entre las piernas; recuperé la consciencia unos minutos después, rodeado de un charco de sangre , con el cuello torcido en una postura grotesca y mi esposa arrodillada a mi lado”, escribe. ¿Diagnóstico? Hiperextensión del cuello, tetraplejia inmediata y una "severa estenosis del canal espinal". Lo que sigue a partir de ahí es un registro de visitas y un memorial de altibajos. Las ganas de morir o, según el día, las de seguir viviendo. La (diminuta) luz al final del túnel y el pavor ante la posiblidad, casi una certeza, de no poder volver a escribir a mano.

Pánico, humor y Salman Rushdie

"Existo en un estado constante de pánico, miedo y lágrimas", anuncia Kureishi en las páginas de un diario fragmentario y despedazado que nació primero como hilos de Twitter, se extendió en forma de newsletter con 'The Kureishi Chronicles' y cobra ahora forma de biografía del dolor, inventario de calamidades, y ensayo sobre la vida y la muerte. Un "diario postraumático" hecho de lamentos, somníferos y noches en vela, sí, pero también de memorias de juventud, confesiones descarnadas y bocanadas de humor para amortiguar el miedo y las lágrimas. "¿Cómo he pasado de ser ciudadano particular a convertirme en un pedazo de carne de dominio público?", se pregunta tras constatar que su cuerpo ha sido toqueteado y manoseado por infinidad de desconocidos. Acto seguido, la espita del humor y las risas a cuenta del enfermero que le confunde con Salman Rushdie y, durante un examen rectal, le pregunta cuánto tiempo le ha llevado escribir 'Hijos de la medianoche'. "Si la hubiera escrito yo, ¿no cree que habría optado por una clínica privada", responde Kureishi con sorna.

Dictados a alguno de sus tres hijos o a su esposa mientras permanecía varado en una cama de hospital en Italia o de vuelta a casa tras su “primer viaje como inválido”, los escritos de ‘A pedazos’ son descarnados y honestos. Pura realidad sin adornar. “Ya no soy capaz de inventar historias para ganarme la vida; lo veo demasiado artificioso en esta situación que estoy viviendo”, reconoce. Más pérdidas. “No tener erecciones, no sentir excitación sexual ni tener ningún tipo de fantasía es verse despojado del motor que te ha impulsado, importunado y perseguido desde la adolescencia”, confiesa. En la cama, deprimido y enfermo, su líbido. asegura, “ha fenecido”.

Ya no soy capaz de inventar historias para ganarme la vida; lo veo demasiado artificioso en esta situación que estoy viviendo”

"Paki, escritor, lisiado: ¿quién soy ahora?", se interroga Kureishi mientras los amigos vienen y van, Alexa reproduce el audiolibro de 'Dinero', de Martin Amis, y los recuerdos se amontonan en inestables pilas de nostalgia y melancolía. A saber: Pink Floyd y los Faces en el Crystal Palace Bowl, el guion de 'Mi hermosa lavandería' para Stephen Frears, la génesis de 'El buda de los suburbios', aquella orgía en Ámsterdam... "Mi mundo se ha hundido y expandido al mismo tiempo", reflexiona.

El libro cubre exactamente un año y acaba el 26 de diciembre de 2023, así que a Kureishi lo dejamos aquí sentado por primera vez en algo que no es una cama o una sillas de ruedas y celebrando las navidades junto a los suyos. “Mi mundo ha dado un vuelco inesperado; se ha visto arrasado, reconstruido y transformado, y no puedo hacer nada al respecto. Pero no pienso hundirme; sacaré algo valioso de todo esto”, zanja. Casi dos años después, ha empezado a caminar y ya planea una ambiciosa incursión hasta el final de su calle.