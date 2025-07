La novelista, la nazi, la comunista, etcétera: las increíbles hermanas Mitford resurgen con la serie 'Escandalosas'

Hace ahora cuatro años se estrenaba 'A la caza del amor', adaptación de la novela de Nancy Mitford de 1945 sobre dos primas y mejores amigas aristócratas (Lily James y Emily Beecham, dirigidas por Emily Mortimer) que buscaban su realización personal por vías opuestas: una a través del amor más aventurero, otra mediante la búsqueda de la autonomía. Era fácil entrever en aquellos personajes a la propia Nancy y su tranquila hermana Pamela. O confundir el escenario de la acción, Alconleigh, con Asthall Manor, la casa de campo de Oxfordshire (Inglaterra) donde las seis famosas hermanas Mitford pasaron su infancia en un ambiente acomodado, pero tampoco tan rico como se podría pensar.

Si la historia de aquel roman à clef era buena, la verdad era aún mejor, como supieron ver los productores de 'Escandalosas' (Movistar Plus+, desde el sábado, día 26), cuidada serie marca BBC sobre el período de entreguerras (1932-1936) en que las Mitford se las ingeniaron para escapar al control de sus padres, el segundo barón Redesdale (James Purefoy) y su esposa Sydney Bowles (Anna Chancellor), e intentaron obedecer solo a sus instintos más intensos, cualesquiera que fuesen.

Los caminos más opuestos

Ya en el primer episodio vemos a Diana (Joanna Vanderham) anunciando su decisión de dejar a su marido, el multimillonario Bryan Guinness (Calam Lynch), heredero de la fortuna cervecera, para oficializar su relación con Oswald Mosley (Joshua Sasse), fundador de la Unión Británica de Fascistas y el villano más peligroso de toda la saga 'Peaky Blinders'; la propia Diana también aparecía como personaje en dicha serie, encarnada por una brillante Amber Anderson. Acabó siendo encarcelada por ser considerada un peligro para Gran Bretaña durante la segunda guerra mundial.

Las hermanas podían contagiarse mutuamente sus filias o rivalizar del modo más extremo, sin que eso las hiciera, en apariencia, dejar de quererse. Unity (Shannon Watson) se pasó al nazismo (e intimó con Adolf Hitler) por las afiliaciones políticas de Diana. Sin embargo, Jessica (Zoe Brough) abrazó el comunismo y se fugó de casa con su amante, Esmond Romilly, sobrino de Churchill, para luchar por la República en la guerra civil española. La más pequeña, Deborah (Orla Hill), es puro hedonismo dos décadas antes de convertirse en duquesa de Devonshire. Más tranquila, como decíamos, es Pamela (Isobel Jesper Jones), cuyo objetivo es tener una buena vida en el campo. Como en 'A la caza del amor', Redesdale es presentado como un tipo estricto y misógino, al que no interesa un ápice que sus hijas tengan ideas, ni siquiera de las buenas.

Rebeldías femeninas

'Escandalosas' se inspira en la biografía publicada por Mary S. Lovell en 2001, pero la guionista Sarah Williams ('Flesh and blood') usó un tesoro de correspondencia entre las hermanas para capturar sus personalidades y voces, según explicó en 'Drama Quarterly'. Ya sabe dónde querría llevarlas en una hipotética segunda temporada: al borde de una segunda guerra mundial que estallaría en la tercera, cuando veríamos morir en combate al único hermano, Tom, tragedia que uniría los dispares caminos de las hermanas.

"No es tan difícil encontrar paralelismos entre lo que Mitford escribió y los problemas y luchas actuales de la mujer", me dijo Beecham cuando la entrevisté por 'A la caza del amor'. "Todavía hoy sentimos esas presiones sociales, esos juicios". La nueva serie tiene ese elemento de celebración de (y fascinación por) las mujeres que, para bien o menos bien, deciden salirse de la corrección. Forma parte de esa corriente de dramas de época ('The Buccaneers: aristócratas por amor', 'Reinas del Soho') que expresan la pionera irreverencia de sus heroínas mediante la forma, el montaje o la banda sonora, aquí un excelso trabajo jazz de Sami Goldberg.