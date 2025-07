¿Por qué las visten así?

Hasta hace no mucho proponía la posibilidad de que fuera algún rojo separatista infiltrado el que escogiera los looks de la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Pero creo que ni siquiera Puigdemont les desearía tanto mal… Si durante su infancia las vistieron de muñecas repollo provocando más de una comparación con las gemelas de 'El Resplandor'; durante su adolescencia iban ataviadas como si tuvieran 40 años. Y si bien la imagen de la heredera a la Corona es un tema extremadamente complejo; escoger ropa de su talla, calidad, que le favorezca y que tenga en cuenta su edad y el siglo en el que reinará no debería resultar misión imposible (ejemplo: Amalia de los Países Bajos).

Obviamente, al ser las hijas del rey, no van a ir exactamente ataviadas como lo haría una chica de 18 años. Pero tampoco es necesario que las caractericemos de Paquita Salas. Hay ocasiones en que hasta la ministra de defensa, Margarita Robles, se antojaría transgresora a su lado. No descarto que haya una intención en sus outfits: la ropa sirve para recordarles que ellas no son como las demás jóvenes. Es una táctica que también se le aplicó a Letizia nada más llegar a la Familia Real cuando la vistieron de señorona (fueron sólo unos meses, pero entonces la reina Sofía parecía la nuera en vez de la suegra…).

Discurso de S.A.R. la Princesa Leonor. / MANU MITRU / EPC

Sin embargo, a diferencia de su madre, Leonor y Sofía se han criado en un Palacio y se supondría que ya estarían más mentalizadas para su rol real. Otro motivo para vestirlas de forma tan cateta y casposa es que deseen cumplir con los gustos estilísticos de los sectores supuestamente más monárquicos y patrióticos de este país (para que nos entendamos, estéticamente sería el 98% de los invitad@s que acudieron a la boda de Almeida). Son los que hace unos meses, cuando Leonor se atrevió a enseñar una rodilla se escandalizaron… Son los que no entienden la diferencia entre un look clásico (Kate Middleton) y rancio (las hijas de Sarah Ferguson).

Otra de las razones más populares que se dan para tratar de entender por qué las visten así es que Letizia pretenda destacar por encima de ellas. Esta explicación, aunque muy frecuente, la descarto: me niego a pensar que una madre (o una mujer) no desee que su hija (u otra mujer a la que quiere) no brille igual o más. Sin embargo, es cierto que la mayoría de veces (por no decir siempre) Letizia va mucho más juvenil, favorecedora y divina que sus pequeñas.

Tal vez sean la princesa y la infanta las que escogen sus modelos y desoigan el consejo de la estilista de Letizia (no creo). O quizá, añadiréis, no quieran destacar por sus ropas y sólo por su labor (¡pues no lo están consiguiendo!). Está claro que algo está fallando. Porque aunque la mayoría de medios sean capaces hasta de aplaudir el mono rojo que deformaba la figura de Sofía en su graduación debido a un atroz patronaje; es cierto que cada vez se esfuerzan más en subrayar que Letizia cede el protagonismo estilístico a sus hijas…

El miércoles en la entrega de los premios Princesa de Girona en el Liceu, la reina y la princesa lucieron distintas versiones de un smoking negro. La infanta, algo más arriesgada, llevó un conjunto de blusa y pantalón con un hombro al aire en azul noche. Podríamos decir que decidieron optar por la sobriedad. Sin embargo, cuando la familia posó en conjunto desprendió cierta tristeza, duelo. Es algo que no se permitirían en una cita como en la ceremonia de los Princesa de Asturias. Claro que en Oviedo les ceden el Campoamor y aquí ya hace unas cuantas ediciones que se han tenido que ir de Girona. Tal vez para apaciguar las aguas, Leonor pretendió hacer un guiño con sus espardenyes modelo “Figueres”. Lástima que en vez de una firma artesanal catalana se decantara por una marca pija vallisoletana… En serio, ¿quién las viste? ¿Otegui?