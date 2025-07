Muere Hulk Hogan, popular en la lucha libre, mediocre en el cine

Hulk Hogan es una leyenda de la lucha libre profesional y el cine ayudó a cimentar su popularidad. Tenía 71 años y ha fallecido hoy en su casa de Florida a causa de un paro cardiaco. Terry Gene Bollea, su nombre verdadero, no fue un buen actor, sino más bien una presencia. Tampoco pretendió convertirse en estrella del cine de acción como sí que lo hicieron Jean-Claude van Damme, Dolph Lundgren o, en el caso concreto de la lucha libre, Dave Bautista, John Cena, Gina Carano, Steve Austin, Nathan Jones, Dwayne ‘The Rock’ Johnson y, en otro contexto y país, Rodolfo Guzmán Huerta, en popular Santo el enmascarado de plata del cine mexicano. La vida en los cuadriláteros le dejó considerables secuelas con 10 operaciones de espalda, prótesis de rodilla y cadera y dolencias varias que castigaron lo suficiente su cuerpo como para que en los últimos años los analgésicos formaran parte de su rutina.

Por razones más que obvias, sus primeros cometidos cinematográficos y televisivos fueron en filmes de boxeo, ‘Rocky III’, o de fuerza bruta y expeditiva, la serie ‘El equipo A’. Su primer papel protagonista llegó en 1989 con ‘Lucha sin límite’, en la que no hacía otra cosa que interpretarse a sí mismo aunque diera vida a un personaje de ficción. Quizá su momento de esplendor en el cine llegara con la siguiente ‘Suburban commando’ (1991), filme que pudo verse en el festival de Sitges de aquel año y en el que compartía reparto con Shelley Duvall y Christopher Lloyd. Fue el mejor de los intentos para salirse de su imagen característica y parodiarse un poco a sí mismo, ya que interpreta a un héroe interestelar que se sale de órbita, se esconde en la casa de una familia californiana y es perseguido por un grupo de cazarrecompensas interplanetarios.

Títulos como ‘Mr. Nanny’ (1993), protagonizado por un campeón de lucha libre que es contratado por un padre soltero para que cuide de sus dos hijos rebeldes, desaconsejarían a cualquiera seguir en el cine. Pero Hogan persistió con películas como ‘Mentiras muy arriesgadas’ (1996), parodia inmediata de ‘Mentiras arriesgadas’ (filme de James Cameron con Arnold Schwarzenegger) en la que encarnó a un padre de familia que tiene doble vida como agente secreto. La segunda mitad de los 90 fue su época más productiva, aunque el grueso de las películas que hizo fueran directamente para el mercado televisivo o de vídeo: ‘Menudo Santa Claus’, ‘La isla de McCinsey, ‘Arma final’, ‘Tres pequeños ninjas 4’… Todas entre el músculo y la comedia, sin mucho acierto en lo uno y en lo otro.

Tampoco sería un personaje edificante. En 2015 se filtró un video porno doméstico en el que profería insultos racistas y homófobos, básicamente porque su hija tenía relaciones con un hombre negro. Se refería a The Rock como un ‘nigger’ en dicho vídeo. La reacción de Hogan fue denunciar a la empresa de medios digitales que había filtrado la grabación, Gawker Media. Le ayudó Peter Thiel, multimillonario fundador de Paypal e inversor de Facebook –y de ideología ‘trumpista’ como el propio Hogan– que tenía su particular cruzada contra el medio en cuestión por haber aireado su homosexualidad. Los dólares de Thiel sirvieron para costear el juicio del que Hogan salió ganador: Gawker Media tuvo que indemnizarlo con 85 millones de euros.

Este caso sería documentado en el filme ‘Nobody speak: The trials of the free press’ (2017), distribuido por Netflix y actualmente disponible en su plataforma. En el documental se analiza el conflicto entre la libertad de prensa y el derecho a la privacidad. El resultado de aquel juicio está considerado uno de los primeros fallos contra la Primera Enmienda y Gawker Media cerró tras perder el juicio y pagar la millonaria indemnización.