El MNAC presentará ante la jueza una "batería de informes" sobre las pinturas de Sijena y alega que "el tiempo no varía los riesgos que se sabe de forma cierta que existen"

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) presentará ante la jueza de Huesca una "batería de informes" con argumento técnicos en relación con la devolución de las pinturas murales del Monasterio de Sijena a su sala capitular, como ordena la sentencia del Supremo. En un auto del Juzgado de primera instancia número 2 de Huesca, la magistrada Rocío Vargas Magallón señala que una de las partes ejecutantes, el Gobierno de Aragón, presentó, junto a la demanda ejecutiva, un cronograma que estima un plazo de siete meses para las tareas que efectuar para devolver las pinturas a la sala capitular del Monasterio de Sijena.

Por esta razón, la jueza requiere al MNAC para que "dentro de tal plazo de siete meses, cumpla el fallo de la sentencia, que es título ejecutivo o, en su defecto, presente cronograma alternativo, en el plazo de diez días".

Fuentes del MNAC han explicado a EFE que la respuesta a este auto se producirá en el plazo legal establecido y será una "batería de informes", al considerar que "no es una cuestión de tiempo ni un cronograma, pues el tiempo no varía los riesgos que se sabe de forma cierta que existen". Aunque el Gobierno aragonés había pedido a la jueza que se impusieran multas de 5.000 euros diarios en caso de incumplimiento de los hitos semanales recogidos en su cronograma, la magistrada cree que "en este momento procesal no se considera oportuna la imposición de multas pecuniarias, sin perjuicio de lo que pueda acordarse posteriormente, a lo largo de la ejecución".

El auto dispone que el MNAC tendrá diez días para presentar sus propuestas, por lo que previsiblemente, dado que agosto es un mes inhábil, se prolongaría hasta septiembre.

En el auto, la jueza admite que la ejecución de la sentencia es "especialmente compleja" y que el "cumplimiento inmediato no es posible, dada la naturaleza y el valor patrimonial de los bienes que deben ser restituidos, siendo necesarios unos plazos determinados para la ejecución de las operaciones de desmontaje, embalaje y traslado de los mismos". "Con este auto, la jueza nos da ahora la voz para que podamos no solo presentar un nuevo cronograma, sino para expresar otras manifestaciones, como hemos hecho anteriormente de forma voluntaria y ahora ha llegado el momento de presentar formalmente", ha señalado el MNAC.

El museo catalán ha asegurado, además, que "dará respuesta a todo lo que la jueza pide" y ha reiterado que "el cronograma de siete meses es la propuesta de Aragón". El MNAC ha remarcado que "el cronograma es secundario, porque lo importante es evaluar los riesgos para proteger la obra, que no disminuyen con el tiempo". Las mismas fuentes del MNAC han apuntado que "como las pinturas profanas no presentan las mismas dificultades técnicas, el museo ya está trabajando para su devolución, que incluirá un cronograma".