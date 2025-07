Marc Jacobs, protagonista del primer documental de Sofia Coppola, que se presentará en Venecia

Arte, moda y cultura contemporánea y, sobre todo, una amistad inquebrantable, unen desde hace décadas a la cineasta italoestadounidense Sofia Coppola y al diseñador Marc Jacobs. Ahora, la directora ganadora del León de Oro firma su primer documental, con el diseñador neoyorquino como protagonista absoluto. La cinta 'Marc by Sofia' se estrenará fuera de competición en el próximo Festival de Cine de Venecia, consolidando el estatus de ambos como referentes culturales.

Aunque este proyecto es el debut documental para Coppola, su relación con Jacobs viene de muy lejos. La directora de 'Lost in Translation', 'Priscilla' o 'Marie Antoinette' ha sido una musa recurrente y colaboradora del modisto. Desde su aparición en la icónica campaña fotografiada por Juergen Teller en 2002 para el perfume homónimo Marc Jacobs, hasta las colaboraciones durante su etapa como director creativo en Louis Vuitton.

Sofia Coppola, imagen del perfume de Marc Jacobs. / INSTAGRAM

Además de compartir una visión estética única, la amistad de ambos ha sido visible públicamente: desde el 'front row' de los desfiles del diseñador hasta apariciones conjuntas en la Met Gala.

'Marc by Sofia', además de un juego de palabras nostálgico que remite a la ya extinta línea 'Marc by Marc Jacobs', se adentra en el mundo del diseñador que redefinió el lenguaje de la moda americana.

Inseparables desde los 90

Sus vidas se cruzaron a principios de los años 90. Jacobs era un joven diseñador emergente que trabajaba para Perry Ellis. Aún no le habían despedido por su legendaria colección grunge (no vendió casi nada). Coppola no tenía ni 20, y aún no había rodado su primera película, 'Las vírgenes suicidas', con la que saltó a la fama. Fue junto a su madre con quien acudió a uno de los desfiles de Jacobs, y allí se conocieron, entre bambalinas. Conectaron al momento.

Poco después Marc Jacobs lanzó su propia marca y fichór por Louis Vuitton, donde fue director creativo durante 16 años.