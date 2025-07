¿Por qué Madrid adora el K-pop? Explosión de actividades a 10.000 kilómetros de distancia: "Va más allá de la música"

El concierto de Stray Kids, este martes, en un Metropolitano abarrotado, demostró el fervor que el K-pop está desatando en Madrid. A las actividades y experiencias que distintos establecimientos han organizado con motivo de su visita, este viernes y sábado, además, tendrán lugar dos conciertos en el Movistar Arena: el ciclo K-Live acogerá las actuaciones de Chudahye Chagis, Sunwoojunga y W24. Un fenómeno que, hoy, años después de despuntar en Asia, está paralizando Occidente. “Va mucho más allá de la música”, asegura Julia Rodríguez, doctora por la Universidad de Málaga gracias a la tesis El K-pop y la interacción parasocial en España. Este delirio tiene explicación.

“Esta es una industria multimillonaria que fusiona el pop con otros estilos, envolviéndolos en una estética cuidada y un despliegue visual impresionante. Representa, principalmente, a la juventud coreana globalizada e hiperconectada, pero también actúa como una tarjeta de presentación de Corea del Sur al mundo: un soft power exitoso”, continúa Rodríguez.

El movimiento k-popper nació en los 90, en parte gracias a los popularísimos Seo Taiji and Boys: fueron los primeros en desatar un terremoto que hoy tiene a BTS, Blackpink, Twice, Red Velvet y Seventeen como grandes referentes. Todos ellos surgieron igual: un casting para seleccionar a sus integrantes, sometidos siempre a duros procesos de formación en canto y baile. De hecho, suelen tirarse meses ensayando hasta su debut. Deben ser milimétricos, trabajar al unísono. De lo contrario, no pisarán el escenario: “Exportan la idea de perfección, disciplina y creatividad como símbolos de modernidad. Es una de las principales herramientas de diplomacia cultural en el país”.

La eclosión global, curiosamente, dada la falta de apoyo de discográficas internacionales, se debe a los seguidores. Son ellos quienes han hecho el ruido suficiente, a través de las redes, con campañas masivas, para llevarles a Europa y América. “Les estrenan desde la adolescencia, con condiciones estrictas. Hoy, además, componen y producen, son creadores multiplataforma”, relata la experta.

Disparar endorfinas

Su discografía está diseñada para disparar las endorfinas: melodías dinámicas y vibrantes que, sin demasiada chicha, están creadas para anidar en la cabeza. Esto es algo característico del K-pop: en España ya se vivió, por ejemplo, en 2012, cuando PSY arrasó con Gangnam Style. Otros de los elementos que las vuelven exóticas son las numerosas referencias a su cultura: un cóctel que busca reflejar una identidad alejada, pero seductora. Sólo así ha logrado asaltar escenarios tan grandes como Coachella y telonear a artistas de la talla de Coldplay. “El K-pop ha conectado con el público español gracias a un pack completo: música pegadiza, vídeos espectaculares, coreografías virales, interacciones constantes… y una narrativa que engancha emocionalmente”, subraya.

Su público, mayoritariamente, está compuesto por jóvenes de hasta 30 años que, solos o acompañados, viajan por todo el mundo siguiendo a sus ídolos. No obstante, al menos en España, ojo, se ha extendido a otras capas sociales: sobre todo, progenitores que, tras machacarles con su música, al final, han caído rendidos a sus encantos.

Fidelizar comunidades

Ahora bien, detrás de este fenómeno, inofensivo en apariencia, se esconden algunos episodios oscuros. En 2017, por ejemplo, Kim Jonghyun fue encontrado muerto en su apartamento de Seúl: el líder de Shinee se había suicidado por no aguantar la presión social. Días antes, se habían filtrado unas imágenes de él paseando con una chica. Una relación que, supuestamente, según reveló la película Love On Trial, de Koji Fukada, no estaba permitida en su contrato: se debía única y exclusivamente a sus fans. Más tarde, en 2019, Sulli se quitó la vida tras años de ciberacoso. Lo mismo que Goo Hara dos meses después.

“En España nunca ha habido un fenómeno tan orquestado y expansivo. Lo único comparable es Operación Triunfo, que generó un fandom participativo y digital en su época dorada”, concluye Rodríguez. Antes un último matiz: “El K-pop es distinto: un producto planificado para exportar cultura, reforzar la imagen del país y fidelizar comunidades globales con estrategias 100% digitales”. Madrid está ahí.