Les Nits de Barcelona cierran con un 84% de ocupación y ya trabajan para presentarse al concurso para el trienio 2026-28

Un concierto bañado en parte por la tenue lluvia, el del grupo vocal Il Divo, puso el punto final, este miércoles, a la tercera edición de Les Nits de Barcelona en los jardines de Pedralbes. Cuatro voces portentosas vestidas de etiqueta, abordando un repertorio de hitos populares que cruzó la frontera del pop y la música clásica, con sus sentidos guiños a Frank Sinatra, Albinoni y Jennifer Rush, pusieron el broche al festival, con el auditorio lleno, tras casi un mes de programación descorchada el 2 de julio con el espectáculo de danza de Sara Baras, ‘Vuela’, en homenaje a Paco de Lucía.

En esta edición, Les Nits de Barcelona atrajeron a 38.763 asistentes, cifra que representó un 84% de ocupación de las localidades. Hablamos de un auditorio con 2.399 asientos, que se ocuparon por completo en otros cuatro conciertos: los de Rosario (en su gira antológica ‘Universo de ley’), Al Bano & Romina Power (graciosamente reconciliados y cantando a la ‘Felicità’), Lax’n’Busto (banda reagrupada con su cantante original, Pemi Fortuny) y Fonseca (y su festín colombiano a lomos del álbum ‘Tropicalia’). En estos sucesivos tres veranos, la muestra maneja un cómputo total de 120.000 asistentes.

Concierto de Il Divo en Les Nits de Barcelona. / Marc Asensio Clupés / EPC

Pop autóctono e internacional

Integrando el cartel estuvieron exponentes de las escenas catalana y española (Miki Núñez, Macaco, Sopa de Cabra, Chiara Oliver y Beret) y atracciones internacionales de perfil abierto: del pop con acentos country del dúo estadounidense Ha*Ash a la voz carismática y aventurera de Beth Gibbons (la cantante de Portishead), pasando por ciertos nombres propios del pop británico (The Human League, James, Level 42, Morcheeba) y sendas ‘tribute bands’ de pegada contrastada (Björn Again y God Save the Queen, con sus respectivas ofrendas a Abba y Queen). Uno de los veinte conciertos programados, el de Ara Malikian, tuvo que suspenderse en medio del episodio de tormenta que sufrió Barcelona el sábado 12 de julio.

El modelo de este festival organizado por el Grupo Clipper’s y patrocinado por Occident incluye un escenario alternativo (bajo la marca Alhambra) que ofreció actuaciones de artistas en desarrollo, caso de Raquel Lúa, Alex Costés, Miriam Sae, Kuu, Le Nais, Henrio, Cesc Sansalvadó, Okdw y el ‘discjockey’ Mr. B. Todos ellos desplegaron sus propuestas en un ‘village’ que acogió también espectáculos visuales y de animación, en paralelo a una oferta gastronómica a cargo de las firmas Deleito, Kao, Camarasa, Casa Pepe, Sauleda, Cal Blay Food Lovers y Artesans del Foc. Todo ello se encaminó a entender el festival como algo más que un enclave en el que se suceden actuaciones de figuras reconocidas y que configura una situación, evento, experiencia para degustar con los cinco sentidos.

Nuevo proceso de licitación

Les Nits de Barcelona nacieron en 2023, relevando al Festival Jardins de Pedralbes (creado por la promotora Concert Studio), al imponerse en el proceso de licitación pública que estableció la Generalitat, propietaria y gestora del espacio, y que contemplaba tres ediciones. Patrimoni ya ha puesto en marcha el nuevo concurso, para el trienio 2026-28, en el que las promotoras interesadas tienen hasta el 1 de septiembre para presentar sus ofertas. El Grupo Clipper’s declara su propósito de concurrir y poder dar así continuidad a Les Nits, poniendo en valor la experiencia de estos tres años, que se suma a su currículo al frente de otras importantes muestras musicales, el Festival de Cap Roig (desde 2012) y el Suite Festival (2014), ambas en Barcelona, y el Occident Summerfest (2022), en Puigcerdà.