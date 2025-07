'Las irresponsables', un 'Thelma y Louise' a la catalana con tres actrices de altura

Tres amigas, interpretadas por Laia Marull, Betsy Túrnez y Àgata Roca, pasan un fin de semana en una mansión donde se dejarán llevar por sus impulsos en 'Las irresponsables': "Desde 'Thelma y Louise' pocas películas abordan el tema de la sororidad entre mujeres de 50 años", asegura su directora, Laura Mañá.

Y ahora, ella lo hace en 'Las irresponsables', una comedia dramática basada en la obra de teatro homónima del argentino Javier Daulte. La cinta se estrena hoy, jueves 24 de julio, en cines con versión en catalán y castellano, doblada por las propias actrices que en sus papeles representan una serie de estereotipos.

Así, Andrea (Àgata Roca), incapaz de contar lo que le pasa, es la "eterna cuidadora" de su hermana Lila (Laia Marull), a su vez "eterna víctima" que reclama atención, esta vez porque se acaba de separar. Juntas se disponen a pasar un fin de semana fuera de la ciudad con Núria (Betsy Túrnez), una amiga enamoradiza a la que han prestado una casa inteligente, de lujo y llena de obras de arte, hasta tal punto que parece un museo.

Una serie de alocados acontecimientos lleva a cada una de ellas a cuestionarse su propia actitud vital. "Todos, por desgracia, nos creamos un rol desde el nacimiento y al final los traumas salen por ahí. Y a veces dices, hostia, cómo desmonto esta mierda de rol que me he creado", remarca al respecto Marull.

"Esta película creo que va un poco por ahí y es bonito porque además es desde un lado muy explosivo y con la ayuda de tus amigas, que serán las que te van a hacer abrir los ojos en ese sentido", añade la premiada actriz de 'Te doy mis ojos' o 'Pa negre'.

Es también el camino que recorrerá Betsy Túrnez ('El 47'), para quien su personaje "siempre está buscando complacer, y cuando siente que la aceptan, ella se enamora de eso, se valora y se cuida a través del otro. Entonces está vendida", comparte.

Por su parte, Àgata Roca ('Un nuevo amanecer') reconoce que "es un gustazo cuando te llega un guion en el que no vas a hacer de 'la madre de' o de 'la tía de', sino de alguien protagonista de su propia vida", algo que según remarca "cada vez está pasando más".

Además, confiesa que le ha resultado muy interesante interpretar a la hermana de Marull: "Yo soy la menor de cinco hermanas y ahora me he tenido que poner en el rol de mayor, que es la que siempre apaga los fuegos", explica. "Y me gusta el giro en el que ella se rompe y por fin pregunta: cuando yo estoy mal, ¿a mí quién me ayuda?", añade Roca.

Una película llena de gags y muy optimista para todas las edades

La historia es una sucesión de gags. "A veces digo que es la película del 'ayayay' porque la gente empieza a reírse y se echa las manos a la cabeza antes de que sucedan las cosas", dice Mañá, quien también se planteó eliminar algunas escenas que se deslizan hacia lo escatológico. "Luego todo el mundo me dice que menos mal que no lo quité porque funciona muy bien a nivel de comedia", remarca la cineasta.

La directora, que también ha sido actriz en series como 'Hospital central' y ha dirigido películas como 'Un novio para mi mujer', se declara "una gran defensora de la comedia" y cree que ha firmado una película "muy optimista", ya que las tres protagonistas empiezan a pensar en sí mismas. Gracias a la amistad "creo que salen de allí empoderadas y libres", expresa.

Entre el público al que espera llegar en cines con esta película, habla de mujeres de todas las edades: "Han venido muchas chicas de 20 años que se han muerto de la risa y han salido entusiasmadas, aunque al principio no fuera un público que yo había contemplado", y de hombres, si bien asume que si acuden, será casi siempre con su pareja.