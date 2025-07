Joan Ramon Rodríguez (Festival Terramar): “Hoy cuesta mucho encontrar un artista medio por menos de 100.000 euros de caché”

El festival ‘boutique’, de estrella pop en la cercanía, copa de cava y vistas de postal: ¿un modelo que, en Catalunya, solo es posible en el Empordà y la Costa Brava? A Joan Ramon Rodríguez le pareció que no, y que cierto parque centenario de Sitges bien podía dar juego con una propuesta que llegara a mirar de tú a tú a las citas consolidadas de más al norte de la costa. Y, bien, ahí estamos: el Festival Terramar abre este viernes su 8ª edición con el concierto de una banda de leyenda, The Beach Boys.

Esta muestra musical nació en 2017 (con cuatro conciertos) y, tras el lapso de la pandemia, ha crecido hasta programar doce espectáculos, el máximo marcado por el proceso de licitación establecido en su día por el ayuntamiento, que cede así el espacio, el parque de Terramar, a la iniciativa privada. Son 28.000 las entradas que ha puesto a la venta, y el año pasado el grado de ocupación alcanzó el 84%. El presupuesto es de casi dos millones de euros, apunta Rodríguez, que se cubren “en un 70% con la venta de entradas y, el resto, patrocinios, así como una pequeña ayuda de la Diputació”. El codirector, con Ferran Fanlo, de la promotora Terramar & Events sitúa en 9,7 millones el impacto económico del festival en Sitges. Añade que el 50% del público viene de Barcelona y de otros enclaves del área metropolitana, y el 10%, de fuera de Catalunya. Para el concierto de la francesa Zaz (este domingo) se espera abundante público de esa nacionalidad, con fuerte presencia en Sitges.

Joan Ramon Rodríguez no es ningún recién llegado al ‘show business’, al que accedió por un carril discreto, trabajando, cuando era un veinteañero, en la sección de discos de El Corte Inglés de la plaza de Catalunya. De ahí saltó a la industria de la música grabada: Fonomusic, Ariola, Dro, Max Music, Vale Music... Y a dirigir la Academia de Artistas de ‘OT’ en sus tres primeras ediciones, y a producir las giras del ‘talent show’ (hasta 2019), y a involucrarse en la codirección del Festival de Cap Roig (2012-16). Ahora, respira hondo ante la vista de Terramar, “un oasis, el único festival de perfil ‘boutique’ al sur de Barcelona”.

Un pequeño edén que no vive ajeno a las tensiones de la trepidante ‘live music’, un ámbito donde “la entrada de los fondos de inversión ha hecho daño al causar una inflación en los cachés de los artistas”, lo cual, sumado al aumento de los costes de producción (“casi un 30%”) complica las cosas a las muestras ‘boutique’, que se mueven en la franja media. “Los macrofestivales pueden pagar el doble o el triple a los artistas, que allí además no tienen la presión de la venta de entradas”, explica Joan Ramon Rodríguez. “Por ello, hoy es muy difícil mantener un festival como el nuestro”.

¿Pero de qué estamos hablando cuando hablamos de cachés? “Nosotros nos hemos movido, hasta 2022, con artistas situados entre los 50.000 y los 60.000 euros, pero desde 2023 se han disparado y hoy cuesta mucho encontrar a un artista de nivel medio por menos de 100.000 o 120.000. Esta es la media actualmente. Y no podemos poner las entradas a 150 o 200 euros”, cuenta Rodríguez. El ‘ticket’ medio de este año está en los 60 euros. El aforo es el que es, y no es escalable: 2.100 personas, 2.500 en el formato de público de pie en la pista. Entonces, ¿hay burbuja, y estallará? “Habrá un ‘break’ en algún momento. En los grandes festivales ya se percibe una crisis de cabezas de cartel, que prefieren hacer sus propios conciertos”.

El festival prioriza los artistas que no actúan en Barcelona (como, este año, The Beach Boys, Trueno o Kool & The Gang) y las exclusivas en Catalunya (Camilo), o casi: que Mikel Erentxun (gira de 40º aniversario de Duncan Dhu) se presente también este verano en Porta Ferrada (Sant Feliu de Guíxols, a 140 kilómetros), y Kool & The Gang en Sons del Món (Roses, a 195), no supone una competencia. Y más allá del gancho del cartel, Joan Ramon Rodríguez cuenta con dos activos. “El parque de Terramar, creado en 1919, que fue el primer proyecto de ciudad-jardín en España y tiene un encanto especial, y la propia villa de Sitges, con su contenido cultural, su gastronomía, sus playas y su oferta hotelera”. Todo ello configura “la experiencia” del festival, la palabra fetiche, “con artistas de alto nivel a los que puedes ver a treinta metros”.