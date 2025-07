Plácido Domingo regresa a España: un mito bajo escrutinio

Plácido Domingo, el coloso de la ópera, vuelve a los escenarios españoles con dos conciertos de zarzuela: las citas, como informa Europa Press, son en Alicante (30 de julio, Muelle Live) y Chiclana, Cádiz, el próximo 3 de agosto en el marco del Concert Music Festival. A sus 84 años, el tenor regresa tras una aparición sorpresa en Madrid en mayo de 2025 y una actuación en el Starlite de Marbella el verano pasado; pero su retorno, que celebra su legado, reabre una herida: las acusaciones de acoso sexual que desde 2019 han fracturado la imagen de un mito intocable.

En agosto de 2019, Associated Press destapó testimonios de nueve mujeres -ocho cantantes y una bailarina- que acusaron a Domingo de acoso sexual en distintos episodios que tuvieron lugar desde los años 80. Estas mujeres describieron tocamientos no deseados, insinuaciones y presiones profesionales. Pronto, se sumaron otras once mujeres. Una investigación del sindicato de ópera AGMA en 2020 fue demoledora: Domingo había incurrido en “comportamiento inapropiado, desde coqueteo hasta avances sexuales”, abusando de su poder como director y estrella.

Cancelado en Estados Unidos, aplaudido en España

Las consecuencias en Estados Unidos fueron inmediatas: cancelaciones en la Ópera de San Francisco, la Orquesta de Filadelfia y su renuncia como director de la Ópera de Los Ángeles. En Europa, sin embargo, la cancelación no fue tan acusada e incluso le siguió rindiendo reverencias: en mayo de 2024, el Festival de Salzburgo lo aplaudió en pie al cumplirse 50 años de su debut en el festival.

De fondo, la forma en que mitos como Plácido, casado desde 1962 con la soprano Marta Ornelas, abordan las acusaciones de presunto acoso. Inicialmente, Domingo calificó las acusaciones de “inexactas” y aseguró que sus interacciones fueron “siempre bienvenidas y consensuadas”. En febrero de 2020, tras el informe del sindicato de ópera, cambió su postura: “Asumo completamente la responsabilidad por mis actos y he crecido a partir de esta experiencia. Respeto que estas mujeres hayan tenido el valor de denunciar y estoy verdaderamente arrepentido del daño causado”, declaró a Associated Press. Sin embargo, en una entrevista con TVE, en septiembre de 2020, matizó: “No fue un mea culpa, mi disculpa fue publicada junto con falsas acusaciones que no aparecían en el reporte oficial. Me equivoqué al guardar silencio, ese silencio me ha costado caro y me ha herido mucho”.

Sí, pero no, no pero sí, y toda a la vez. Un vaivén perfecto para alimentar las críticas y dividir las posturas, al menos en España.

El Teatro de la Zarzuela canceló sus actuaciones en 2020, pero figuras como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, lo respaldaron asistiendo a sus recitales. En 2021, la Plataforma de Mujeres 8M de Mérida exigió cancelar un concierto suyo, mientras en 2023, el programa Salvados de La Sexta dio voz a mujeres españolas que, desde la sombra, sin ser reconocidas, relataron experiencias similares. Una cantante anónima confesó: “Es intocable, por eso hablo oculta”.

Forjado en escenarios como el Metropolitan y La Scala, el mito de Plácido Domingo se tambaleó pero no ha llegado nunca a caerse. Y aunque su figura genera controversia (y reabre el debate sobre la impunidad de las figuras intocables) sus seguidores han hecho un importante desembolso para verlo en directo y celebrar la potencia mayúscula de una de las grandes voces de España.

Entradas de hasta 3.000 euros por persona

La entrada más barata cuesta 44 euros en el Patio de butacas y la más cara, las ubicadas en Los Palcos El Cielo de Sancti Petri, cuestan 3.000 euros cada una más gastos de gestión. Semejante precio por persona da acceso a un palco, máximo de 6 personas, con 2 plazas de parking, acceso VIP con recepción personalizada, una botella de champán, barra libre de vinos del Marco de Jerez, cervezas y refrescos, surtido ibérico de jabugo, quesos, canapés, servicio de catering caliente y repostería casera y servicio de azafatas.