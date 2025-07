El Cruïlla Hivern 2026 anuncia los primeros artistas de su cartel

La diva del pop catalana Julieta y el compositor serbobosnio Goran Bregović son los primeros nombres confirmados del Cruïlla Hivern 2026. Tras el éxito de su gira 'Tu juru la Ju' Tour (2024), con más de 50 conciertos, Julieta regresará a los escenarios con 'Els 23 Tour', un viaje autobiográfico que combina sonidos orgánicos con una estética pop contemporánea y urbana.

De este modo, la catalana actuará el próximo 12 de febrero en el Sant Jordi Club en el marco del Cruïlla Hivern.

Por su parte, el guitarrista y compositor serbobosnio Goran Bregović llevará el 26 de febrero de 2026 al Hivernacle del Poble Espanyol su nuevo disco 'The Belly Button of the World', una obra en la que tradición y modernidad se entrelazan para dar lugar a un sonido tan potente como inconfundible.

Tal y como ha adelantado la organización del ciclo en un comunicado, en breve anunciará nuevos nombres del Cruïlla Hivern para "mantener viva la esencia Cruïlla más allá de la euforia de julio y más allá del Parc del Fòrum".