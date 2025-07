'Medea's Kinderen': Milo Rau salpica el Lliure con el terror infanticida

No pasaba por el Festival Grec desde 2018, pero este año Milo Rau llega por partida doble: el domingo presentó el filme 'The New Gospel', protagonizado por un mesías negro que da voz a los migrantes explotados; el lunes y el martes, derramó gran cantidad de sangre falsa en 'Medea’s Kinderen' ('Los hijos de Medea'), un espectáculo perturbador que salta del humor a la crueldad sin inmutarse. Añadimos que Rau ocupa portadas estos días por 'Le Procès Pelicot', macropieza y homenaje a Gisèle Pelicot en el Festival de Aviñón, muy cerca de donde ocurrió el histórico juicio del caso. Pocos como el director suizo combinan el perfil de artista con el activismo, teatro que respira realidad.

Como en 'Antígona en el Amazonas' y 'Orestes en Mosul', Rau utiliza de nuevo el trasfondo de una tragedia clásica para hablar de un suceso del presente: el caso real de un infanticidio ocurrido en Bélgica en 2007, una madre que degolló a sus cinco hijos. Hasta llegar al sangriento clímax, el montaje empieza por el final, por un supuesto coloquio posfunción que sirve para relajar el ambiente, presentar a los jóvenes intérpretes y al único actor adulto, Peter Seynaeve, quien ejerce en escena una especie de tutoría emocional. Rau repite la fórmula de 'Five Easy Pieces' (Lliure, 2017): actores infantiles para representar el asesinato de niños, esta vez con una dramaturgia más dispersa.

Cine en vivo

En pantalla grande se proyectan vídeos de actores profesionales que se alternan con las interpretaciones en directo de los jóvenes. Amplificados por cámara, encarnan indistintamente a Medea, a las víctimas, al padre, a la abuela. La multiplicación de voces y soportes confiere a la obra una densidad estética de cine en vivo que a ratos fascina, pero sin llegar a conmover por su frecuente empeño en mostrar el artificio del lenguaje teatral. La alusión al 'caso Moreau' —rebautizado con un pseudónimo para evitar lo documental– actúa más como un espejo que como un verdadero intento de comprender los motivos del crimen. Así, la dramaturgia no termina de encontrar una línea clara, ni en el mito clásico ni en su relectura contemporánea. La alargada y explícita escena de la muerte de los niños opera entre el sadismo y el morbo sin que lleguemos a entender la justificación última de tanta barbarie.

Lo más valioso se encuentra en las grietas, en los momentos en que los jóvenes salen del personaje y conversan con Seynaeve sobre su propia experiencia en escena. También cuando cuestionan el texto, dudan de sus emociones, citan a Beckett y contextualizan a Eurípides. Ahí Rau consigue algo genuino: que el espectador oscile, incómodo, entre lo que cree ver y lo que no puede entender del todo. La reflexión final no es el crimen de Medea, sino el horror y la catarsis que plantea aún hoy.