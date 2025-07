La banana de Cattelan de 6 millones de euros, engullida: un visitante del museo tiene la culpa

El mundo del arte contemporáneo ha vuelto a protagonizar uno de sus episodios más surrealistas y mediáticos. En el Centre Pompidou-Metz, en Francia, un visitante decidió llevar la interacción con una obra a un nivel completamente nuevo: se comió la pieza. El objeto del deseo no fue otro que "Comediante", la célebre creación del artista italiano Maurizio Cattelan, que consiste en una banana fresca pegada a la pared con cinta adhesante. Con un valor estimado de 6,2 millones de euros, este acto de aparente vandalismo ha reabierto el debate sobre los límites del arte, el valor simbólico y la provocación como herramienta creativa. Lejos de ser un desastre, el incidente parece haber cumplido, paradójicamente, el propósito original de la obra.

El suceso ocurrió el pasado sábado durante la exposición “Un Dimanche sans fin”. Un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, se acercó a la instalación, despegó la fruta de la pared y, ante la mirada atónita del personal y otros visitantes, procedió a comérsela. La escena, digna de una performance, fue contenida rápidamente por el personal de seguridad. Sin embargo, no se levantaron cargos ni se habló de destrucción de patrimonio. ¿La razón? El propio concepto de la obra contempla su carácter efímero. La banana fue reemplazada por otra sin mayores complicaciones, demostrando que el valor no reside en el objeto físico, sino en la idea que lo sustenta.

El valor no está en la fruta, sino en el concepto

Para entender por qué comerse una obra de más de seis millones de euros no es considerado un acto vandálico, es crucial analizar la naturaleza de "Comediante". La clave de esta pieza no es la banana en sí, un objeto perecedero y de costo ínfimo, sino el certificado de autenticidad que la acompaña. Este documento, firmado por Cattelan, es el que ostenta el valor millonario. El certificado establece las instrucciones precisas para su exhibición, incluyendo la necesidad de reemplazar la fruta cada cierto tiempo para mantener su aspecto fresco. Por lo tanto, el plátano es un elemento fungible, un mero vehículo para materializar una idea.

El verdadero arte aquí es la provocación y la crítica institucional. Cattelan utiliza un objeto cotidiano y lo inserta en el circuito del mercado del arte con un precio exorbitante, cuestionando de manera directa y sarcástica cómo se asigna el valor en este ecosistema. Al comerse la banana, el visitante no destruye la obra; al contrario, participa en ella y pone de manifiesto su mensaje central: la absurdidad de valorar un objeto banal como un tesoro. El museo lo tiene claro: la integridad conceptual de la pieza permanece intacta, lista para que otra banana ocupe su lugar y el ciclo vuelva a empezar.

Un incidente con sabor a "déjà vu"

Este no es, ni mucho menos, el primer episodio en el que "Comediante" acaba en el estómago de alguien. De hecho, la obra parece destinada a ser devorada. La primera vez que ocurrió fue en su debut, durante la prestigiosa feria Art Basel Miami en 2019. Allí, el artista de performance David Datuna se la comió en un acto que él mismo bautizó como "Artista Hambriento" (Hungry Artist), declarando que su acción era, a su vez, una obra de arte. El gesto se viralizó y sentó un precedente que ha sido imitado en varias ocasiones.

En 2023, un estudiante hizo exactamente lo mismo en el Museo Leeum de Seúl, argumentando que tenía hambre después de saltarse el desayuno. Incluso uno de sus compradores, el empresario Justin Sun, quien adquirió una de las ediciones de la obra, protagonizó un acto similar comiéndosela frente a la prensa, reforzando la idea de que la interacción y el escándalo son parte intrínseca de la pieza. Cada vez que la banana es engullida, la obra renace mediáticamente, generando más debate y cumpliendo su función crítica.

La irónica respuesta de un maestro de la provocación

Fiel a su estilo, Maurizio Cattelan ha reaccionado al último incidente con el humor y la ironía que caracterizan toda su carrera. Lejos de mostrarse ofendido, el artista bromeó diciendo que el visitante "confundió la fruta con la obra de arte" y que esperaba que, para completar la experiencia, se hubiera comido también la cáscara y la cinta adhesiva. Esta respuesta no es casual; refuerza la intención original de la obra: exponer lo absurdo del sistema del arte y observar la reacción del público.

Cattelan es un maestro en crear piezas que actúan como espejos, reflejando las obsesiones, contradicciones y la pomposidad del mundo que las rodea. "Comediante" es quizás su broma más brillante y rentable. El incidente en el Centre Pompidou-Metz no es una baja millonaria, sino una confirmación de su éxito. La obra vive precisamente en estos momentos, cuando la línea entre el espectador, el vándalo y el participante se difumina, y todos nos vemos forzados a preguntarnos: ¿qué es lo que realmente estamos mirando y por qué vale tanto?